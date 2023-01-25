قطع ملابس تجنبيها عند إرتداء التنورة

في بعض الأحيان، توجد تنانير في خزانة ملابسنا أكثر من الفساتين، لأنه من السهل دمجها مع الملابس الأخرى، على سبيل المثال، القمصان والسترات، بالإضافة إلى ذلك، ابتكر المصممون الذين يبحثون عن الإلهام نماذج مختلفة تماماً لكل مناسبة وذوق: من التنورة الجينز الطويلة إلى التنانير القصيرة جداً ذات الخصر المنخفض، هناك العديد من الأنماط، لذلك من السهل الخلط بين تصميمها وما ترتدينه، حتى تتوقفي عن خرق قواعد الموضة، سنخبرك بالأخطاء الرئيسية التي ترتكبها النساء مع التنانير اختبر نفسك وحاول إصلاحها.

هنا نقدك لكِ بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبينها مع تنسيق التنورة مع الحلول العملية والأنيقة لها.



تنورة طويلة مع معطف قصير

البديل: تنورة طويلة مع معطف طويل أو متوسط الطول

ذات مرة، كانت مجموعات مصممي الخريف والشتاء مليئة بأمثلة عن كيفية التنسيق بين معطف قصير أو معطف قصير مع تنورة ماكسي، لكن هذا الأسلوب ظل في الماضي ولا نوصي بالعودة إليه، أولاً، يمكنك كسر النسب عن طريق تقصير الساقين بصرياً وثانياً، تعطي حجماً إضافياً للوركين بهذه التقنية.

إذا كنتِ ترتدين تنورة طويلة، فاختاري نفس المعطف ولكن مع نموذج صغير أو ضيق، يمكنك ارتداء معطف متوسط الطول ​​وقصير.

تنورة قصيرة مع كب عالِ

البديل: تنورة قصيرة مع حذاء مسطح

عادت الأحذية ذات الكعب العالِ والبلاتفورم إلى الموضة وقد أعجبنا بها جميعاً العام الماضي، يرتدي النجوم، تنانير قصيرة مع أحذية ذات ارتفاع كبير وتلهم الفتيات للتجربة.

لكن في الحياة العادية، تبدو مثل هذه الصور مبتذلة ومضحكة، يجب أن يكون هناك تناغم وتوازن في كل شيء، لذلك إذا كنتِ ترتدي تنورة قصيرة، فارتديها بأحذية مغلقة، مثل أحذية بدون كعب أو ديربي، إذا بدا لكِ ارتداء الكعب العالي أمراً مستحيلاً، نقترح عليكِ اختيار بوت.

تنورة ضيقة مع سترة بليزر ضيقة

البديل: تنورة مع سترة فضفاضة

لاحظ المصممون منذ فترة طويلة أن الوقت قد حان لتتخلص النساء من القطع الضيقة من ملابسهن مرة واحدة وإلى الأبد، في عام 2023، نختار أقمشة مستقيمة وذات نسيج محكم، لذا يوصى بارتداء سترات فضفاضة مع تنورة ضيقة متوسطة الطول.

اختاري الأنماط التي ستغطي الوركين، لأنك بهذه الطريقة لن تكسري النسب وتحصلي على مظهر أنيق.

تنورة قصيرة مع حذاء رياضي

البديل: تنورة قصيرة مع حذاء مريح

إن علاقة التنانير بالأحذية الرياضية مثيرة للجدل: بمجرد أن يعتبر هذا المزيج سلوكاً سيئاً، ثم ظهر في الموضة وفاز بحب جميع مصممي الأزياء.

بحلول عام 2023، شعر المصممون كيف أن الفتيات أصبحوا متعبات من الملابس المريحة وكيف يشعرن بالملل من الأسلوب الرياضي،لذلك نقرر أن نضيف إلى الحياة ليس فقط التألق ولكن أيضاً الارتفاع، لذلك نرتدي اليوم التنانير حصرياً مع الأحذية المريحة ولكن ليس مع الأحذية الرياضية.

تنورة بنسل سكيرت مع بوت

البديل: تنورة بنسل سكيرت مع هاف بوت

تعتبر الأحذية بطول الركبة عنصراً مثيراً للجدل في خزانة الملابس النسائية والذي يوصي معظم المصممين بالتخلص منه، ليس من خلال التوجيهات ولكن من خلال فهم النسب.

مزيج التنورة الضيقة ونموذج الأحذية البوت هذا سوف يلفت الانتباه فقط إلى الركبتين، لأنهما فقط سيكونان مفتوحين في الصورة والتي تبدو غريبة ولا طعم لها.

في هذه الحالة، يجب عليكِ اختيار أحذية الكاحل الجلدية ذات الرأس الحاد أو المربع، فهي ستمنحك ارتفاعاً صغيراً وتؤكد بأمان على الكاحلين.

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