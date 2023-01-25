مستلزمات يحتاجها بيتك في معرض الكتاب 2023.. ملابس وأجهزة للمطبخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معرض القاهرة الدولي للكتاب، يجسد ملتقى ثقافي يجمع محبي القراءة كل عام، ولأول مرة في تاريخه، يشارك المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بجناح خاص لعرض إصدارات المجلس، ولمساعدة السيدات على شراء مستلزماتهن، بعيدا عن الكتب، من الركن الخاص بالمنتجات اليدوية، التي صنعتها السيدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأطفال الدراسية، في ظل الخصومات التي طرحتها دور النشر المختلفة.

مستلزمات المرأة في معرض الكتاب

يضم معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام، جزءا خاصا بالمنتجات اليدوية، التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس القومي للمرأة، ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، الذي نفذته مبادرة «حياة كريمة» في القرى، بالإضافة إلى تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور، لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض، الراغبات في تعلم حرف، مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز.

وخلال فعاليات معرض الكتاب 2023، أعلن المجلس، تنظيم ندوة بعنوان «دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي»، يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين الهلالي عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

أدوات منزلية في معرض الكتاب

لم يهتم معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحالية، بالروايات والكتب فقط، لكن هناك جزءا خاصا بالأدوات المنزلية، منها: أجهزة المطبخ التي تحتاجها ربات البيوت، ويضم الجزء الخاص بالمجلس القومي للمرأة، أيضا الأشغال اليدوية، منها الملابس، المشغولات الفضية، الإكسسوارات وغيرها، من الأعمال اليدوية المختلفة.

ويتستمر فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ54، حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ، نفكر، نبدع»، وتحل المملكة الأردنية، كضيف شرف المعرض.

وأكدت وزارة الثقافة، التركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، واختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، بالإضافة إلى الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.