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فنانات يدعمن المرأة باقتحام عالم الأزياء.. هند صبري تطرح ملابس للنساء القويات

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هند صبري

تبرز التونسية هند صبري، في قائمة الفنانات اللواتي يدعمن المرأة في أعمالهن بشكل كبير، من خلال التحدث عن المشكلات التي تواجه بعضهن، وإلقاء الضوء على التمييز، الذي ربما قد يحدث، فضلا عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للاعتداءات بمختلف أنواعها، وتعتبر نصيرة للمرأة العربية.

وخاضت هند، خطوة جديدة في مجال الموضة والأزياء، بإطلاق علامتها التجارية «فرصة ثانية»، التي رفعت شعار داعم المرأة، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، فيديو الدعائي للمجموعة الأولى من ملابس النساء، أدت خلاله دور عارضة الأزياء، معلقة: «أردنا تمكين النساء في العالم العربي، من خلال تقديم الأزياء المصممة للسيدات ذوات الشخصيات القوية، اللواتي يرغبن في التباهي بألوانهن وهويتهن وثقافتهن».

ولم تكن هند صبري، الفنانة الأولى من نوعها التي تقتحم عالم الموضة والأزياء، فقد سبقها العديد من النجمات، داخل مصر والوطن العربي والعالم.

الفنانة دينا

تعد الراقصة الاستعراضية دينا، من الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الموضة والأزياء، بجانب الفن، إذ صممت قطعا من الملابس التي تتناسب مع جميع أجساد السيدات بمختلف أحجامهن، سواء المحجبات وغير المحجبات، إذ تشجع بقوة المشغولات اليدوية التي صُنعت بأنامل السيدات.

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فيكتوريا بيكهام

تعتبر مغنية البوب فيكتوريا بيكهام، من أكثر الفنانات اللواتي ذاع صيتهن في مجال الأزياء والموضة، فهي تمتلك أكثر من 400 متجر وعلامة تجارية في أكثر من 50 دولة حول العالم، عنوانها الأناقة والتميز لكل امرأة، تستخدم في تصنيع منتجاتها أجود وأفخم الخامات.

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نيكي ريد

دخلت الفنانة والممثلة والمخرجة الأمريكية نيكي ريد، ضمن قائمة أشهر رائدات الموضة والأزياء في العالم، إذ قررت طرح فكرة خارج الصندوق في علامتها التجارية، تعتمد على إعادة تدوير المعادن، واستخدامها في خطوط الأزياء والمجوهرات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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