الامارات | شركة تطرح وظيفة «لذيذة» براتب 1000 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث شركة بحثية عن مشاركين في دراسة تقييمية للحصول على 1000 دولار مقابل تناول وجبات خفيفة من الجبن قبل النوم.

وأعلنت شركة Sleep Junkie في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبحث عن خمسة «حالمين بمنتجات الألبان» لدراسة تهدف إلى معالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

وسيُطلب من المقبولين الخمسة المختارين وفقا لوكالة «يو بي آي» تناول كميات محددة من منتجات الألبان ومن ثم تتبع نومهم وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم ومستوى الطاقة طوال اليوم وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.

وقالت دوروثي تشامبرز المتحدثة باسم الشركة في الإعلان«نحن ندرك أيضًا أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة، لذا أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح». وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر. يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير.