الحنة تصيب فتاة بالتهابات بالغة.. تحذير من مادة مضافة لتثبيت الرسوم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نقوش بأشكال مختلفة، تحب النساء رسمها بالحناء على معصم اليد، أو في أماكن متفرقة من الجسد، سواء على شكل الشجر أو رموز النوتة الموسيقية، التي تكون عبارة عن خط مستقيم، ابتداءًا من المعصم حتى نهايته، حينما يزورن الأماكن السياحية، أو أي أشكال أخرى، تتزين بها الفتيات خلال مراسم الحناء وحفلات الزفاف، حتى يظهرن بشكل ملفت وجذاب.

وربما لا تدري بعضهن الخطورة التي يمكن أن تعود عليهن، من تلك الرسومات، التي تعمل على تلوين الجسد، وتغيير الشكل بأكمله، التي يمكن أن تؤذيهم، وتصيبهم بالتورم، ما يستلزم الذهاب إلى أخصائي جلدية في الحال.

كوارث رسم حناء

حذر الدكتور هاني الناظر، ‎أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎، من نقش ورسم الحناء للفتيات، سواء على اليدين أو في أماكن متفرقة من الجسم، من خلال نشر صورة عبر حسابه على «فيسبوك»، لفتاة تأذت ساقها وتورمت، بسبب رسم الحنة، معلقة: «كطبيب أمراض جلدية، احذر البنات بشدة من رسومات الحنة على الجلد»، مؤكدا أن تلك العملية تتسبب في الإصابة بالتهاب شديد للغاية.

خطورة رسم الحناء

كان الدكتور هاني الناظر، قد حذر في تصريح سابق لـ«هن»، من خطورة رسم الحناء على الفتيات، إذ قال: «رسومات الحنة التي تقوم بها البنات والسيدات، تؤدي في أغلب الأحيان، إلى التهابات قد تصل لحد الحروق الشديدة، وتترك آثارا يصعب علاجها، لما تتركه من بقع تتحول إلى لون بني على الجلد، وتحتاج نحو 4 أشهر حتى تختفي آثارها بشكل نهائي، وعلاجها يكون من خلال كريمات تحتوي على الكورتيزون».

وأكد أن الحنة الطبيعية لا يوجد منها أي ضرر، لكن خلطها ببعض المواد الكيميائية التي يتم وضعها على الجلد لتثبيت الحنة، قد يؤدي إلى الحساسية الشديدة، التي تصل إلى حد الحروق والالتهابات.