مضاعفات صحية خطيرة بسبب قلة النوم.. اعرفي عدد الساعات المناسبة لعمرك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني كثير من النساء من قلة النوم، التي تتحول إلى أرق مسنمر مع مرور الوقت، خاصة هؤلاء اللائي لديهن أطفال في مرحلة الرضاعة، وإذا تواصلت تلك الحالة المقلقة، يترتب عليها فيما بعد مضاعفات صحية، وفقا لدراسة حديثة، أكدت أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم، لا يقل للبالغين عن 7 ساعات كل ليلة، ويصل من 10-12 ساعة يوميا بالنسبة للمراهقين.

أضرار صحية بسبب قلة النوم

وفقا للدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين، وألقى موقع «healthnews» البريطاني، الضوء عليها، فإن الإنسان يحتاج لعدد معين من ساعات النوم، إذا قلت عن ذلك يترتب عليها أمراضا صحية مختلفة، على سبيل المثال يحتاج البالغين إلى 7 ساعات نوم يوميا، والمراهقين حوالي 12 ساعة، والأطفال 13 ساعة، لأن النوم يساعدهم على التحكم في الوزن والمناعة والذاكرة.

عن مضاعفات قلة النوم، وعدم حصول الجسم على الساعات الكافية، أوضحت الدراسة، أن الشخص يعاني بعدها من ارتفاع ضغط الدم واضطراب في الوزن، كما قد يعاني من مرض السكري، وصولا إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية، بخلاف التغيرات المزاجية الحادة، في مقدمتها الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت جمعية القلب الأمريكية، أن النوم الكافي يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أعراض اضطراب النوم

تتعدد الأعراض الجسدية والعقلية لنقص النوم، منها الشعور بالتعب والإرهاق، ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، كما تنعكس الآثار السلبية أيضا، على زيادة نسبة حوادث السيارات، بسبب قلة التركيز.

وتشمل بعض أنواع اضطرابات النوم، أيضا انقطاع النفس النومي، متلازمة تململ الساق، واضطراب حركة الأطراف الدورية، والباراسومنيا.

فوائد النوم للصحة النفسية والعقلية

قالت الدكتورة ياسمين علي، استشاري المخ والأعصاب، في حديث سابق لـ«هن»، إن حصول الجسم على قسط كافٍ من النوم، يضمن انخفاض مستويات التوتر، تحسين وظائف المخ، الحفاظ على عملية التنفس، كما أن النوم، يمثل أهمية كبيرة لصحة العضلات، لأنه يساعد على ارتخائها، بعد إرهاقها من النشاط البدني.