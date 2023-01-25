أطعمة لا غنى عنها في وجباتك اليومية.. تقوي مناعة الأطفال وتقي من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات دائمًا عن الأطعمة والمشروبات، التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من التعرض للأمراض المختلفة، ووقاية أجسامهم من الفيروسات والأوبئة، التي ربما قد تؤثر بالسلب على حياتهم وتعرضهم للمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، لذا يحاولن تدعيم صحة أطفالهن، عبر الاطعمة الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات.

أغذية تساعد على تقوية المناعة

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات وربات المنازل، خاصة بالأغذية التي يمكن إضافتها ضمن قائمة يومها، للحفاظ على صحة الأطفال وتقوية المناعة، للحماية من الأمراض المختلفة التي يمكن أن يصابوا بها، خاصة في فصل الشتاء، الذي يكثر فيه انتقال الفيروسات وانتشارها.

من بين الأغذية التي أوصت «الصحة» بإضافتها للوجبات لتقوية المناعة، كانت تلك الغنية بفيتاميني (ج) و(سي)، المتوفران في الموالح، كالبرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون، وبعض الخضراوات، مثل البروكلي والسبانخ.

فيتامين «أ» و«د»

أشارت «الصحة»، إلى إمكانية إضافة لسلة وجباتك، الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)، التي توجد في الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الجرجير والسبانخ، كما يمكن الحصول على فيتامين (د) من خلال الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا، من 10-15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين (د) في الجسم، مما يقوي مناعتك ويساعد على الحفاظ على صحة العظام.

وأشارت إلى أن اللحوم الحمراء، لكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، من الأغذية الغنية بالزنك، وأيضا من المصادر التي تعتبر مصدرا غذائيا قويا، منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وينصح أيضا بتناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3، التي توجد في زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك، مثل الماكاريل والتونة.

وأكدت «الصحة»، أن تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة والمناعة بصورة يومية في الوجبات، تغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.