8 فوائد صحية مذهلة لتناول الشطة.. تحمي من آلزهايمر وتقلل الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل كثير من الناس تناول الشطة، ووضعها في العديد من الأطعمة، رغم حرارتها العالية، إلا أنها تعتبر من أساسيات الطعام لديهم، يتلذذون بها في مختلف أنحاء العالم، إذ تضفي نكهة مميزة على الطعام، خاصة الأطباق الغربية مثل الهندية والصينية والتايلاندية، في حين لا يحتمل البعض التوابل الحارة، كونها تجعلهم يشعرون بألم شديد في المعدة، مع سيلان في الأنف، وانهمار شديد للدموع.

وهناك أطعمة ومأكولات شعبية، تتطلب وضع الشطة عليها، مثل الكشري، وحمص الشام، والمكرونة، والساندوتشات السورية، والمحاشي بمختلف أنواعها، بخلاف الفول والطعمية، وعلى العديد من الأطعمة التي يفضلها الكثير، لكنهم ربما لا يعلمون الفوائد الصحية لتناول الشطة، والأهمية الكبرى التي لا يتوقعها متذوقوها ومحبوها.

فوائد تناول الشطة

تحدثت خبيرة التغذية، سارة محمود، عن فوائد تناول الشطة الصحية، عبر «هن»، قائلة: «تعتبر البهارات والتوابل الحارة من مسببات السعادة والتلذذ ببعض الأطعمة لدى البعض، رغم حدتها والآلام التي تنجم عنها داخل الفم والمعدة، كما أن لها أهمية كبرى، إذ تساهم في تقليل ضغط الدم، وتدفقه بالشكل السليم، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل الوزن، كما يعطي شعورا بالشبع، بجانب القدرة والمساهمة في الحفاظ على قوة وحيوية الجلد والشعر».

الحماية من الخرف وآلزهايمر

تواصل خبيرة التغذية، توضيح أهمية تناول الشطة، لافتة إلى أنها تستخدم في العديد من المراهم الخاصة بتسكين آلام العضلات، كما تحتوي على نسب من الفيتامينات المختلفة، من بينها «A» و«G» و«B»، وبعض المعادن المختلفة، التي تساهم في بناء الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أشارت الأبحاث إلى أنها لها قدرة على التخفيف من الإصابة بأمراض آلزهايمر والخرف، كونها تؤدي إلى زيادة الهيموجلوبين في الدم.