نصائح عند اختيار المفكرة الشخصية في معرض الكتاب.. وطبيب نفسي يوضح مزايا التدوين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

انطلق اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في دورتِه الـ54 في حدث سنوي ينتظره الكثير من القراء من مختلف أقطار الوطن العربي، ويتوافد عليه الناس بين شراء الكتب والتجول في صالاته والاستماع إلى الندوات، وبعض الناس يحبون شراء دفتر الملاحظات أو المفكرة «النوت بوك» إذ أنها من الأشياء المهمة التي يجب أن تتواجد في خزانتك، وهذا وقت مثالي لشرائها إذ أنها تتواجد بكثرة داخل أرفف معرض الكتاب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أهمية المفكرة واختيارها حسب شخصيتك ونصائح قبل وبعد شرائها، وذلك بحسب موقع «End paper, the paper balnkes blog» الخاص بالورق، وتعليق طبيب نفسي على تدوين اليوميات.

أهمية المفكرة

المخطط اليومي أو المفكرة أو «النوت بوك» هي امتداد لشخصيتك، إذ أنها مخطط العقول المبدعة التي تحب التنسيق المسبق في مطبوع، أو تحب ترتيب الأحداث وتدوينها حسب الحياة والعمل.

اختيار مفكرة مناسبة مع شخصيتك

يعتمد هذا على التفضيل الشخصي أو على الغرض الذي سيتم استخدام المفكرة من أجله، في كلا الحالات، إليك عوامل يجب مراعاتها قبل إجراء عملية الشراء، وهي كالتالي:

- إذا كنتِ تحبين البساطة فعليكِ شراء مفكرة بسيطة، فكل ما عليك هو أن تشتري دفترًا مثل الذي تستخدميه في الدراسة.

- ‏يُمكنك اختيار مفكرة مزخرفة إذا كنتِ تحب الألوان الكثيرة.

- ‏ إذا كنتِ تحبين الأشياء القيمة اشتري مفكرة لها غلاف من الجلد وهي تتشابه مع الكتب أيضًا.

- ‏ إذا كنتِ تدونين أشياء سرية عن عملك أو ذاتك اشتري المفكرة التي لها قفل ومفتاح.

- اختاري المفكرة التي تحمل سطورًا للكتابة أو الخالية من السطور حسب تفضيلك، ولكن ‏تُعد المفكرة ذات السطور أفضل للكتابة بشكل مُنظم، في حين أن المفكرة التي تخلو من السطور تكون مناسبة للرسم، في كل الأحوال الاختيار حسب شخصيتك.

- إذا كنتِ تحبين التعبير عن أفكارك بالرسم اختاري الخالية من السطور فإنها ستُلهمك أثناء التدوين.

- إذا كنتِ من أصحاب الأعمال الكثيرة أو تنوين الاحتفاظ بمفكرتك طيلة اليوم في حقيبتك، أو من ربات المنزل الذين يكتبون الوصفات في الورق، فيجب عليكِ أن تختاري مفكرة صغيرة الحجم لتكون معك دومًا.

- إذا كنتِ تريدين كتابة خطة العمل والخطوط العريضة والموجز الذي يوضح مجموعة الأهداف والعمليات ضعي في الاعتبار ترقيم الصفحات، لأن ذلك سيعرفك متى كتبتي الخطة، فاختاري مفكرة ذات ترقيم.

نصائح قبل شراء المفكرة

- فكر في منح دفتر يومياتك اسمًا مميزًا فقد يُشجعك ذلك على عملية الكتابة والتدوين وكأنك تشارك أفكارك مش شخص، مثلًا اطلاق اسم «مذكراتي العزيزة».

- التفكير في طبيعة اليوميات التي تنوي تدوينها.

- التفكير في أنه سيتم كتابة عما حدث لك في يومك فكونِ على استعداد دومًا بأن تكونِ أكثر إيجابية.

- ‏فكري أن تزورين أماكن جديدة لتكتبين عن الأماكن التي ذهبت لها وما الذي فعلتيه فيها ومع من تحدثتِ.

- ‏جهزِ للأمر من خلال وضع رسومات وخطط لما تنوي كتابته والتفكير فيه على مدار الأيام.

- الاختيار على حسب جودة التجليد وجودة التصميم الذي تريديه ومدى حاجتك إليه.

- يجب مراعاته نوع الإغلاق الذي تفضلينه فهناك ثلاثة أنواع من الإغلاق يمكنك العثور عليها عادةً، وهي كالتالي:

- ‏شريط مرن طويل معدني.

- ‏ مشبك مغناطيسي لف.

- ‏إذا كانت جلدية ستكون مغلفة بالجلد.

الاختيار حسب تفضيلك للشكل المناسب لذوقك.

بعد شراء المفكرة واستخدامات لها

- كتابة أهداف الحياة مستغلة الكتابة في التعبير عن أفكارك واستكشاف مشاعرك.

- كتابة ماهية شعورك بالسعادة أو بالإحباط.

- ‏صنع سجلًا لمتابعة ما تتعلميه يوميًا.

- ‏الاعتماد على اليوميات في استكشاف والربط بين أفكارك المختلفة.

- ‏كتابة ما تفضلينه من الأطعمة والمطربين والبلاد.

- تحويل التجارب اليومية إلى فن من خلال الرسم إذا أشتريتِ المفكرة دون خطوط، أو في شرائها ذات خطوط كتابة القصص والقصائد الشعرية التي تعجبك فبذلك يتم تحوليها إلى فن أيضًا.

- كتابة الدرجة العلمية.

- كتابة سيرتك الذاتية.

- بدء كتابة قصة قصيرة سيفتح آفاق ذهنك.

- كتابة رسالة إلى نفسك في المستقبل.

- كتابة تعليق أدبي على الكتاب أو الرواية التي تقرأها.

- التدوين عندما تشعرين بالرغبة في التعافي من أية صدمة.

- ‏ لا تنسى إضافة معلومات التواصل الشخصية في الصفحة الأولى.

تعليق طبيب نفسي على تدوين المذكرات

قالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، لـ«هُن»، إن تدوين الشخص لمذكراته شيء مفيد إذ أنه ينسق التفكير ويعمل على ترتيب اليوم، والتدوين في مفكرة يجعل الشخص يشعر أنه يعمل شيئًا مهمًا ومفيدًا في الحياة وخاصةً في التدوين الورقي، إذ أثبتت الدراسات أن التدوين في اليوميات يُمكن أن يكون طريقة فعالة في التعامل مع الحزن والصدمات والأزمات المعنوية، فدوّن لتشعر بأنك في أفضل حالة، ودوّن عندما تصل.