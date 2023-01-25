الامارات | دبي.. صانعة الفرحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّار قلب المدينة النابضة بالحياة والجمال والفرحة، يلتقطون صوراً تخلد الذكرى، مرة أمام أعلى مبنى في العالم، برج خليفة، وأخرى بصحبة المعالم الأيقونية، وثالثة بجوار النافورة الراقصة، وعروضها التي لا تتوقف عن نثر البهجة ورذاذ المياه، لتمتع روّاد المكان من كل الأعمار في جميع الأوقات، بمدينة تراهن دوماً على رسم الابتسامة على وجوه الجميع.