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الامارات | دبي.. صانعة الفرحة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. صانعة الفرحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّار قلب المدينة النابضة بالحياة والجمال والفرحة، يلتقطون صوراً تخلد الذكرى، مرة أمام أعلى مبنى في العالم، برج خليفة، وأخرى بصحبة المعالم الأيقونية، وثالثة بجوار النافورة الراقصة، وعروضها التي لا تتوقف عن نثر البهجة ورذاذ المياه، لتمتع روّاد المكان من كل الأعمار في جميع الأوقات، بمدينة تراهن دوماً على رسم الابتسامة على وجوه الجميع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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