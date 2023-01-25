الامارات | مجمّدة أو مجففة.. السماح بتناول صراصير المنزل داخل الاتحاد الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يتم السماح باعتبار صراصير المنزل ويرقات الدودة القشرية، غذاء داخل الاتحاد الأوروبي، بموجب لوائح جديدة.

وبداية من أمس، يمكن استخدام الصراصير المجمّدة أو المجففة أو في صورة مسحوق، أما يرقات الدودة القشرية، فسيسمح باستخدامها في الطعام اعتباراً من غد.

وهناك قواعد مماثلة بالفعل تسري على الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء. وتنظر المفوضية الأوروبية حالياً في ثمانية طلبات إضافية من أجل ترخيص تناول الحشرات كغذاء، إذ يتعين على الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على إذن لكل حشرة ترغب في طرحها في السوق.

ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

وبحسب تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية، آمنة للاستهلاك الآدمي، ولكنها قد تشكل خطراً على الأشخاص الذين يعانون الحساسية الغذائية. وتُعدّ الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.