الامارات | «طيران الإمارات للآداب»: جلسات لا تفوت في المهرجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة الـ15 من مهرجان طيران الإمارات للآداب في دبي، أحد أفضل المهرجانات الأدبية على مستوى العالم وأكبر احتفال بالقصص في الوطن العربي، أكثر من 250 من الكتّاب والشخصيات الأدبية من أنحاء العالم خلال الفترة بين الأول والسادس من فبراير المقبل.

ومع تبقي أيام قليلة على انطلاق الفعالية المرتقبة، تالياً بعض الجلسات التي لا تفوت خلال المهرجان.

يحل النجم برايان كوكس، الحائز جائزة إيمي والشهير بدوره المميز في مسلسل «سكسشن»، ضيفاً على المهرجان خلال جلسة (في الثاني من فبراير، إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي) سيتحدث خلالها عن مسيرته نحو تحقيق الثراء ورحلة نجاحه وتجربته المستمرة داخل القطاع.

وتعود الفعالية الأبرز في مهرجان طيران الإمارات ليلة الافتتاح في الأول من فبراير من خلال السرد والإلقاء الشعري الذي يحتفي بحكمة الأجداد وإرث الماضي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الحفاظ على الكوكب وأهداف مؤتمر الدول الأطراف (COP28) من خلال العروض الفنية، وذلك في المخيم الصحراوي في جبل علي.

ويقدم الزوجان فيكس كينغ وكوشال نصائح مهمة حول العناية بالنفس؛. ويقدمان معاً رحلةً لاكتشاف الذات.

وتضم جلسة السيدات الطموحات في عالم الإدارة مجموعةً من رائدات الأعمال، يناقشن التحديات التي واجهنها خلال محاولة النجاح،

وتجمع جلسة عن الموضة كلاً من أليكساندرا شولمان، خبيرة الموضة والمحررة صاحبة الخدمة الأطول سابقاً في مجلة فوغ البريطانية؛ وكات فارمر، خبيرة تنسيق الأزياء، وكوشال بيوتي، خبيرة التجميل والشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

شعر الكلمات المنطوقة

ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، تنظم أمسية مفتوحة في مسرح مكتبة محمد بن راشد في الثاني من فبراير المقبل، وتتيح الأمسية الفرصة لعدد من أبرز شعراء المنطقة تقديم قصائدهم خلال عرض شامل لأفضل المواهب المحلية في شعر الكلمات المنطوقة خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يسلط الضوء على أصحاب الكلمة الجميلة من كل الفنون.