الامارات | تدابير مهمة لحماية الرضيع من متلازمة خطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أن الطفل الرضيع ينبغي، خلال العام الأول من عمره، ألا ينام في سرير الوالدين، وإنما في سرير خاص به في غرفة نوم الوالدين، لحمايته من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضيع (Sudden Infant Death Syndrome).

وأضافت الرابطة أن الطفل الرضيع ينبغي أيضاً أن يرتدي كيس نوم مناسباً له، وأن ينام على مرتبة صلبة ومستوية، مع الاستغناء عن أي أشياء أخرى، مثل: الوسائد والألحفة والدُمى، لتجنب تعرّض جسم الرضيع للسخونة المفرطة، وكذلك لتجنب تعرّض الطفل للاختناق بفعل الانزلاق تحت هذه الأشياء.

وأكدت الرابطة أن وضعية النوم على الظهر تعدّ أكثر أماناً للرضيع من وضعية النوم على البطن أو على الجانب.

كما شدّدت الرابطة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة إذا لاحظ أحد الوالدين العلامات التي تنذر بخطر الموت المفاجئ للرضيع، والتي تتمثل في: توقف التنفس، وشحوب الوجه، وظهور بقع زرقاء على الجسم، والتعرّق الشديد، وصعوبات البلع، والتقيؤ المتكرر.

وأردفت أن أسباب حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضيع غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنها ترجع إلى التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة، وتعاطي المخدرات، والولادة المبتسرة، وصغر عمر الأم (أقل من 20 عاماً)، إضافة إلى نوم الرضيع على بطنه، والارتفاع أو الانخفاض الشديد لدرجة حرارة جسمه.

• أسباب حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضيع غير معلومة على وجه الدقة.