الامارات | عشاق الفن السابع يلتقون مجدّداً في «دار الزين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، التي تنظم في مدينة العين في السادس من فبراير المقبل، إذ تقدم 66 فيلماً من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية المتميزة، التي تقدم أغلبها في عرضها الأول على شاشات المهرجان ضمن مسابقاته الرسمية.

واستقطب المهرجان في دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة التي ترشح بعضها في جائزة الأوسكار، إذ يتنافس في المسابقة العالمية «الصقر الدولي الطويل» التي استحدثت في الدورة الجديدة، ثمانية أفلام. فيما تعرض مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» ستة أفلام، من بينها خمسة أفلام من الإمارات: «منشل»، «أحلام العصر»، «حجر الرحى»، «كينج الحلبة»، و«100 عبوة»، وفيلم من الكويت بعنوان «عماكور».

أما في «الصقر الإماراتي القصير»، فاختار المهرجان 16 فيلماً من الأفلام المحلية القصيرة التي نفذت بأيادٍ إماراتية، ومواهب مبدعة. وتأتي مسابقة «الصقر الخليجي القصير» لتعرض 13 فيلماً خليجياً. ويعرض المهرجان على شاشاته 11 فيلماً في مسابقة «الصقر لأفلام المقيمين»، وستة أفلام في مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة».

وأعلن «العين السينمائي»، الذي يستمر حتى 11 فبراير المقبل، عن اختيار ثلاثة أفلام ضمن برنامج «بانوراما العالم»، الذي كان يعرف في دوراته السابقة باسم «سينما العالم»، وهي: فيلم «كارمن» من مالطا، و«العصر الذهبي» من أميركا، وفيلم Udd Jaa Nanhe Dil من الهند.

وضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، يُكرّم المهرجان في دورته هذا العام، نخبة من المؤثرين في صناعة «الفن السابع»، احتفاءً بمسيرتهم الحافلة بالعديد من الإنجازات للارتقاء بالسينما، وهم: الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، والممثل السعودي عبدالله المحيسن، وأحمد غولشن الذي يُعد من أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.

من جهته، قال رئيس ومدير عام «العين السينمائي»، عامر سالمين المري: «اكتسب المهرجان في دورة هذا العام صفة الدولية، بعد الجولة السينمائية التي قمت بها في عدد من المهرجانات العالمية والعربية، لتأتي مسابقة الصقر الدولي الطويل التي استحدثت هذا العام، لتكون بمثابة ثمرة الجهد خلال دورات المهرجان الأربع السابقة، التي حققت انتشاراً خليجياً وعربياً وعالمياً، لوضع اسم الحدث ضمن خريطة المهرجانات السينمائية العربية والعالمية».

وأضاف: «يجتمع رواد السينما وعشاقها في (دار الزين)، في العام الخامس على التوالي، في المهرجان الذي يحمل في جعبته هذا العام المزيد من المبادرات والبرامج المستحدثة والاتفاقات التي تخدم صنّاع السينما في المنطقة».

عامر المري:

• «المهرجان اكتسب في دورة هذا العام صفة الدولية.. لتأتي مسابقة الصقر الدولي الطويل بمثابة ثمرة الجهد خلال الدورات الأربع السابقة».