مقترحات للاستفادة من مجموعات الدعم المدرسية.. بينها قلة عدد الطلاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أولياء الأمور، كيفية الاستفادة بشكل حقيقي من مجموعات الدعم المدرسية.

ونشرت «عبير» على صفحة الائتلاف والاتحاد بـ«فيسبوك»، «من وجهة نظركم كـ أولياء أمور.. إيه اللي ينجح المجموعات المدرسية والطلاب ينجذبوا ويستفيدوا منها ويقدروا يستغنوا عن السناتر.. تعليقاتكم متشافة وعلشان نفيد بعض».

وانهالت التعليقات والمقترحات من الأمهات أولياء الأمور، حيث قالت إحداهن: «المدرس لو شرح بضمير في الفصل.. التعليم هيرجع زي الأول غير كده مستحيل وهنضيع».

«عبير»: بدون هذه العوامل لن تنجح مجموعات الدعم المدرسية

وأضافت أخرى: «المدرس اللي بيدرس في الدرس الخاص بقلب كده وضمير، يدرس في المجموعة بنفس الضمير بس كده»، وتابعت أخرى: «معلم متقن في عمله زائد طلاب مجتهدين عايزين يتعلموا ويحترموا الحصة، أفضل وأجمل مجموعات والأجر هيكون على قد الجهد والتعب»، وأضافت ولية أمر أخرى: «المدرس يشتغل في المجموعات زي ما بيعمل في السنتر».

واستكملت أخرى: «المشكلة الأولى والأخيرة في المدرس.. طالما المدرس ينظر للطلاب كفلوس بس شرحه وعطائه يتم بجمود.. الأهم إن يحب المعلم ما يفعل ويعطي الطلاب بضمير»، بينما قالت إحدى الأمهات: «عدد الطلاب يكون فيها قليل هيستفيدوا من الشرح أكتر ويفهموا شرح المادة، تقليل كثافة عدد الطلاب في المجموعة».

حد أدنى وأقصى لمجموعات الدعم المدرسية

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس، أن ثمن الحصص لن يكون متساويًا في جميع المناطق، حيث استحالة أن يكون السعر في دكرنس مثل منطقة الزمالك.

وأضاف «حجازي»: سنضع حد أدنى 20 جنيهًا، وحد أقصى 80 جنيهًا، ومن يقرر ذلك هو مدير الإدارة ومجلس الأمناء، المعلم سيحصل على 80% من ثمن الحصة، و5% ستحصل عليها النقابة، و15% لصيانة المدرسة، مؤكدًا أن المدرسة ستستفيد من مجموعات الدعم.

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إن أسعار مجموعات الدعم التي أعلن عنها الوزير الخاصة بالحد الأدنى والأقصى «معقولة»، والأهم أن يكون هناك معلم جيد يفيد الطلاب ويجذبهم لمجموعات الدعم ويحببهم فيها، وكل ذلك يعتمد على الضمير، فضلا عن وضع رقابة وتقييم للمعلم من جانب المدرسة ومدى رضا الطلاب عنه.