دراسة تتوصل إلى كلمة السر في نجاح الحياة الزوجية.. التقدير يأتي أولا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح العلاقات الزوجية أمر يسعى له الكثير من الأزواج خلال مراحل حياتهم المختلفة، ومؤخرًا كشفت دراسة علمية حديثة عن الأسس الرئيسية التي تضمن نجاح تلك العلاقات وتجعلها تدوم لسنوات طويلة دون الحاجة إلى التفكير في الانفصال عن شريك الحياة.

تفاصيل الدراسة العلمية

ووفق ما ذكرت «العربية»، فإن الدراسة العلمية أُجريت داخل معهد جوتمان الإسباني للصحة النفسية، وذلك على يد الدكتور جون جوتمان وزوجته الدكتورة جولي شوارتز، مؤسسا الصرح العلمي الشهير.

وكشف الزوجان أنه على الرغم من اختلاف التحديات الخاصة بين كل زوجين، إلا أن كلمة السر في نجاح كافة العلاقات الزوجية هي رغبة كل طرف في الشعور بالامتنان والتقدير من الآخر، والتي تتمثل بشكل مختصر في قول كلمة «شكرًا».

نصائح مهمة من مستكشفي الدراسة

وتطرق عالما النفس إلى أن العلاقات الزوجية الناجحة تتمتع عادة بثقافة التقدير والامتنان بين الطرفين، لافتين إلى أنه يتعين على أي طرف يرغب في نجاح علاقته مع شريك حياته التركيز على الإيجابيات بينهما وليس السلبيات، وذلك من خلال التخلص من أساليب التفكير السامة.

وأشار الزوجان إلى أنه عندما يبدأ الزوج أو الزوجة في التعبير عن تقديره للطرف الآخر، يصبح من السهل تعزيز العلاقات الزوجية وكذلك نجاحها بقوة، كما أوصيا بأن يقدم الأزواج لبعضهم عبارات الشكر والتقدير لكل ما يفعلونه بشكل روتيني، حتى لو كان صغيرًا.