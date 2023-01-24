مطربة شهيرة تخطف الأنظار في أسبوع الموضة.. «لوك غريب بالمجوهرات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عادة ما تجذب الإطلالات الغريبة في المناسبات العامة والشهيرة الأنظار نحوها بقوة، وذلك رغبة في التعرف على تفاصيلها والسر خلفها، وهو ما حدث مؤخرًا مع المطربة الأمريكية دوغا، والتي ظهرت بإطلالة غريبة خلال حضورها عرض أزياء لمجموعات ربيع وصيف 2023.

تفاصيل الإطلالة الغريبة للمطربة الأمريكية

ووفق ما ذكر الموقع tribuneindia العالمي، فإن المطربة الأمريكية الشهيرة دوغا ظهرت بإطلالة غريبة خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ غطت نفسها بدءًا من رأسها وحتى قدميها بالمجوهرات، وهو ما أدى إلى وصفها بـ«التحفة الفنية».

وجاءت سبب تلك التسمية بسبب ارتداءها فستانًا وبطانة شفافة غطت جسمها بدءًا من منطقة الرأس وحتى القدمين بنحو 30 ألف قطعة كريستال من تصميم شركة المجوهرات العالمية الشهيرة «سوارورفسكي»، والتي أبدعها المصمم الأمريكي دانيال روزبيري، المدير الإبداعي لدار أزياء Schiaparelli.

مدة زمنية طويلة للإطلالة الغريبة

مدة زمنية طويلة استغرقتها المطربة الأمريكية حتى تنتهي من الظهور بتلك الإطلالة، وهو ما كشفت عنه خبيرة التجميل البريطانية بات ماكغراث، موضحة أن الانتهاء من وضع لمسات المكياج استغرق نحو 5 ساعات متواصلة.

وكانت لفتت المغنية الأمريكية Doja Cat أو كما تُعرف دوغا، الأنظار بإطلالتها الحمراء بالكامل أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس، وسرعان ما تصدرت أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.