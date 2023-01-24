موديلات أحذية يمكن ارتداءها مع الجوارب الضيقة

قد حان الوقت لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأحذية التي يُسمح لنا بارتداء الجوارب الضيقة معها وأيها غير مسموح به، فقد تبين أن الجوارب الطويلة، بشكل مفاجئ، هي قطعة صعبة في خزانة الملابس النسائية والتي من السهل ارتكاب خطأ بها عن طريق اختيار اللون أو الحجم أو الشكل الخطأ ومع ذلك، فإن الجمع بينها وبين الأحذية يعتبر المفهوم الخاطئ الرئيسي، مما ينتهك القواعد الأساسية للأناقة.

من أجل التوقف عن الوقوع في نفس الأخطاء، قمنا بإعداد قائمة حول نوع الأحذية المسموح بارتداء الجوارب الضيقة معها.



أحذية Wellington

من الطبيعي أن نرتدي أحذية بوت عالية موديل Wellington (في الصورة أعلاه) في الخريف والشتاء والربيع وبهذه الطريقة لا مفر من الجوارب.

اختاري موديلات سوداء للأحذية الداكنة التي تصل إلى فوق الركبة أو الأحذية الأنبوبية، لأنها تنحني ساقيكِ ولا تخلق تأثيراً لامعاً على بشرتك.

مع ذلك، إذا كنتِ ترتدين أحذية باللون البيج أو الأبيض، فيجب أن تكوني حذرة عند اختيار الجوارب: يجب أن تكون قرية من لون الجلد دون لمعان إضافي وإلا فإنكِ تخاطرين بتحويل إطلالتك الأنيقة إلى إطلالة مبهرجة.

حذاء الكاحل

أحذية الكاحل هي شريكنا المخلص في الطقس البارد والذي لا نتخلى عنه في أهم لحظات الحياة: في المواعيد الرومانسية والمشي الدافئ مع الأحباء واجتماعات العمل مع الزملاء.

تحبه النساء بسبب كعبه المريح وتصميمه البسيط، لأن هذا الموديل يسهل دمجه مع التنانير والفساتين وكذلك مع البنطلونات.

ارتديها مع جورب أسود عالي الجودة، لأن ساقيك بأكملها في خذخ الحالج تكون مكشوفة.

حذاء لوفر

اللوفر هو نموذج للأحذية نرتديه في الصيف وأوائل الخريف وأواخر الربيع، لذا يمكنك ارتداؤه حافية القدمين أو مع الجوارب الضيقة.

يمكنك هنا الجمع بين الجوارب (مثل الصورة هنا)، نظراً لأن أحذية اللوفر لا تزال أحذية مفتوحة، لذا فإن خيار الجوارب هذا سيبدو جيداً في الشتاء.

اختاري الجوارب السوداء وراقبي حجمها وحالتها حتى لا تتشكل التجاعيد عند ثني القدم.

أحذية عسكرية

نحن على يقين من أن العديد من النساء سيتفقن معنا على أنه لا يوجد شيء مريح أكثر من الأحذية الكلاسيكية التي يمكن إدخالها بسهولة في خزانة الملابس ونجمعها مع الفساتين القصيرة الضيقة والسراويل العصرية الواسعة.

يرتديها البعض ليس فقط في الطقس البارد، على سبيل المثال، يرتدي المشاهير مثل هذه النماذج في الصيف.

ولكن مع ذلك، تم تصميم أحذية تشيلسي أو الأحذية العسكرية ذات الأربطة لدرجات الحرارة الباردة، لذلك نختار جورباً أسود فاتحاً أو جوارب كشمير ضيقة، كل هذا يتوقف على الموسم.

حذاء Pumps

معظم الجدل بين الفتيات سببه الأحذية الصيفية ذات الكعب العالي والتي يخطئ الجميع بها، لذلك نقترح النظر في هذه المشكلة معاً.

لا يمكنك ارتداء الجوارب مع الصنادل ولكن مع حذاء بكعب كلاسيك، يكون هذا المزيج ممكناً.

إذا كان الحذاء بظلال داكنة، فاختاري جورباً أسود له، لكن إذا كان باللون الفاتح، ارتدِ موديلات بالكاد تكون ملحوظة.

حذاء دربي

لم تنتقل إلينا القمصان الفضفاضة والسراويل العريضة والبدلات الرسمية من خزانة ملابس الرجال، فحسب، بل أصبحت الأحذية ذات الأربطة من أكثر موديلات الأحذية المفضلة لدى الفتيات.

بالطبع، أعاد المصممون تصميم أحذية الديربي بإضافة نعل جرار يضيف ارتفاعاً ويخفف الكاحلين بصرياً.

يمكن ارتداؤها بطرق مختلفة: مع آثار أقدام وجوارب قصيرة غير ظاهرة وجوارب سوداء متعددة الاستخدامات.

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