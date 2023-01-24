موديلات أوشحة شتوية أنيقة

لا يمكن تصور الشتاء بدون وشاح فهو لا يعطي مظهراً أنيقاً ومكملاً لإطلالاتك فقط ولكن أيضاً يحميكِ من البرودة ويدفئك، بجدية؟ إلى جانب حقيقة أنه يجعلكِ تشعرين كما لو كنتِ لا تزالي في راحة سريرك الدافئ، في حين أنكِ في الواقع في العاصفة الباردة.

يمكن للوشح تحويل أي إطلالة إلى مظهر أنيق في أسرع وقت ممكن، الأوشحة هي الشيء الوحيد الذي يرتديه الجميع ويلجأون إليه، إن لم يكن لأسباب تجميلية مخبأة وراء هذه الإكسسوارات الشتوية الضخمة الرقيقة، ثم للحاجة إلى البقاء دافئة.

أنواع الأوشحة الشتوية

الأوشحة بطانية

الأوشحة الأنبوبي.

أوشحة ترتان.

أوشحة فرو.

أوشحة سميكة محبوكة.

أوشحة طويلة جداً.

الأوشحة الحريرية.

حسناً، جميع الأنماط، ربما باستثناء تلك الأنماط الرفيعة من الأشكال الأساسية إلى المطبوعات والأنماط والظلال الساطعة، يمكنك ارتداء وشاح لتختلط مع ملابسك الأنيقة.

وشاح كاروهات Palatines

يمكنك لف نفسك بهذه الأوشحة بفضل حجمها الكبير، يمكن أن تكون من الكشمير أو التريكو أو الفرو أو مطبوعة، سيكون من المألوف ارتداء وشاح الكاروهات أيضاً، مثبت بحزام.

وشاح كبير جداً

هذه نماذج ضخمة وطويلة تركز على نفسها وتبدو رائعة للغاية، قد يكون الخيار الأفضل هو ارتداء أوشحة كبيرة الحجم، مع إلقاء إحدى الحواف على كتفك، يمكنك أيضاً لف المنتج ببساطة حول رقبتك.

وشاح مع حياكة كبيرة

في عام 2023، أصبح الوشاح المحبوك مع حياكة ضخمة شائعاً، يبدو هذا النموذج محكماَ وغير عادي للغاية، في حين أنه يكمل مظهر الشتاء، اختاري من بين البيج والبني والقشدي والأحمر البرغندي والأخضر الزمردي أو درجات الألوان المشرقة.

وشاح مع شراشيب

عادت موضة الشراشيب هذا العام على الملابس والإكسسوارات وتعود إلى الأوشحة وتبدو رائعة على الموديلات الطويلة والمحبوكة.

وشاح فرو

هذه الأوشحة أنيقة ومثالية لمعطف أو سترة، سوف يمنحون مظهرك سحراً خاصاً، ارتدي أوشحة من الفرو ملفوفة على كتف واحد أو مثبتة على صدرك.

كيف ترتدين الأوشحة

إذا كنتِ تبحثين عن أوشحة ذات حجم بطانية، فستبدين متطورة بشكل لا يصدق لأنه مهما اخترتِ ارتداءها، فمن المحتمل أن تبرز هذا المظهر الأنيق.

إذا كانت الأوشحة الطويلة المحبوكة هي المفضلة لكِ، يمكنك لفها حول رقبتك ولن تلمسك أي رياح أو مطر.

الأوشحة الحريرية، شعرنا دائماً أنها مناسبة للموسم الدافئ، في حين أن الحقيقة هي أنكً لا تحتاجينها حتى، حسناً، من حيث الأسلوب، تبدو مذهلة وكذلك مع قلادة أو رقبة عارية، نعتقد أن بيان الأسلوب هو الذي يدفع البعض للذهاب إلى الأوشحة الحريرية في البرد القارس، نتفق مع بعض الأنماط والمطبوعات والألوان على هذه الملحقات الحريرية الفاخرة.

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