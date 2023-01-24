تطورات الحالة الصحية للطفل «يوسف» ضحية القيادة المتهورة.. 48 ساعة فاصلة في حياته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال حالة الطفل «يوسف» ضحية حادث أحد التجمعات السكنية بإحدى مدن القاهرة الجديدة، تشغل الكثيرين من الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين توجهوا بالدعاء له والأمنيات بالشفاء العاجل، حتى يهدأ قلب والدته الكاتبة رضوى العوضي، والذي كان قد تعرض لحادث مؤلم، بعدما دهسته سيارة طفل آخر بسبب القيادة المتهورة، وهو يعبر الطريق بمنطقته السكنية.

تطورات الحالة الصحية للطفل «يوسف»

وخلال تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف ضحية حادث القاهرة الجديدة، عن تطورات حالته الصحية، حيث تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه، مع وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، للتعرف على مدى استجابته للعلاج.

وقالت والدة الطفل يوسف، في تصريحاتها: «شالوه من على أجهزة التنفس النهاردة، وهيكون تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، ولو عدى من غير الأجهزة على خير، هيكون عدى مرحلة الخطر».

تفاصيل الحادث المأساوي للطفل «يوسف»

وقبل عدة أيام، تعرض الطفل يوسف البالغ من العمر 14 عاما، لحادث مروع، وذلك على يد طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاما، بسبب استهتاره وقيادته لسيارة والده بسرعة جنونية.

وقبيل وقوع الحادث المأساوي بلحظات كان الطفل يوسف يستعد للقاء أصدقائه كعادة كل يوم خميس، للعب «البلاي ستيشن»، لكن الموقف تبدل من حال إلى آخر في غمضة عين، بعدما دهسته سيارة الطفل المتهور، وسرعان ما تجمع الأهالي نحوه وتم نقله إلى المستشفى.