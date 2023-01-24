طرق إعادة استخدام زيت القلي قبل بيعه.. أنتي كسبانة في كل الحالات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يدخل الزيت بشكل ملحوظ في طهي الطعام، ودومًا تبحث السيدات طرق إعادة استخدام زيت القلي أو بيعه، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية، ولا يعرفن أنه من أكثر المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها في المنزل، لذا نقدم طرق إعادة تدوير الزيت المستعمل أو بيعه، للحصول على أقصى استفادة منه.

طرق إعادة استخدام الزيت

قال مجدي نزيه، أستاذ التثقيف الغذائي، خلال لقاء تليفزيوني سابق، إن زيت القلي ضروري في المطابخ المنزلية، لأنه يستخدم في مجموعة متنوعة من الطهي، مؤكدا أن إعادة تدويره تصرف سليم، وليس التخلص منه بوضعه في سلة المهملات أو سكبه في المرحاض، وقدم طرق إعادة استخدام الزيت بطريقة آمنة.

الطريقة الأولى:

- يُترك الزيت ليبرد تمامًا.

- يصفى بالمصفاه من الشوائب الكبيرة.

- يصفى مرة أخرى بقطعة شاش، أو قطعة قماش من الكتان.

يستخدم بهذه الطريقة 3 مرات، وبعد كل مرة يجب أن يصفى مرتين.

الطريقة الثانية لإعادة استخدام الزيت:

- ضعي لكل كوب من زيت القلي نصف كوب ماء.

- ضيفي ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

- ضيفي الخليط إلى الزيت الدافئ أو المبرد.

- ‏سخني الزيت برفق على نار خفيفة، مع التحريك المستمر بملعقة.

-‏ اتركيه حتى يبدأ النشا في التماسك.

- اتركيه ‏لمدة من 10 إلى 12 دقيقة، ثم زيلي الزيت من الحرارة.

-‏ صفيه من خلال مصفاة شبكية دقيقة.

- بردي الزيت بعد ذلك، ومن الممكن أن تعيدي استخدامه حتى 3 مرات.

محظورات التعامل مع زيت القلي

- يجب ألا يُترك الزيت في حلة الطهي أو المقلاة «الطاسة» لفترة طويلة، قبل إعادة تدويره.

- يجب غسل المقلاة بعد كل مرة يستخدم للتحمير.

بيع الزيت المستخدم

أوضح عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال لقاء تليفزيوني له، إن حساب كميات زيوت الطعام المستهلكة من المنازل كبيرة، ولو تركت أو تم التخلص منها في النفايات، سوف تتسبب في كوارث بيئية، لذلك إعادة تدويرة في المنزل أو بيعه لإعادة تدويره قرارسليم، لأنه يستخدم في الوقود أو صنع الصابون، أو يتم تصديره للخارج، من خلال شركات مرخص لها بتصدير الزيت المستخدم، وحذر من بيعه لمصادر مجهولة.

طرق مبتكرة لاستخدام زيت القلي المكرر

- مزلق قفل المفتاح: زيت الطهي المستخدم يساعد على منع مفتاحك من الالتصاق.

- ملمع أثاث: إذا كان لديك أثاث خشبي في منزلك يبدو باهتًا فيمكن استخدام زيت الطهي لتلميعه.

صنع الصابون: يمكن صنع صابون باستخدام زيوت الطبخ المستعملة، من خلال وضع ربع كوب من النشا، وملعقة صابون عادي، وربع كوب من الزيت.