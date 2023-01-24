طريقة عمل البصل البودر البيتي.. 3 وصفات سهلة وصحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحب ربات البيوت أن تضيف النكهات المختلفة إلى الطعام، والبصل البودر حل مثالي لنكهة مميزة، بالإضافة إلى أن إضافته للطعام تغني عن البصل، الذي قد يكون شراؤه مكلفًا بالنسبة للبعض، أو يكون غير محبب للأطفال وبعض الأشخاص، لذا نقدم لكم طريقة عمل البصل البودر في المنزل، وخطوات حفظه على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي عرضتها على شاشة قناة «Cbc Sofra».

طريقة عمل البصل البودر

- نقي حبات البصل الناشفة.

- ‏زيلي قشرتها وقطعيها إلى حلقات.

- ‏ضعي في الفرن حلقات رقيقة على درجة حرارة عالية.

- تأكدي من جفاف حبات البصل، وفي نفس الوقت احذرِ من أن تحترق.

- ‏بعد الخروج من الفرن، اتركيها حتى تبرد واطحنيها، لتصبح على شكل بودرة ناعمة.

- ‏احفظي في برطمان زجاجي للاستخدام.

‏طريقة عمل البصل البودر في المطحنة

- قطعي البصل شرائح رفيعة.

- رصي البصل في صاج خبز.

- سخني الفرن على درجة حرارة 160 درجة.

- ضعي البصل في الفرن، واتركيه حتى يجف ويتغير لونه للذهبي.

- اخرجي البصل من الفرن، وضعيه تدريجيًا في المطحنة، ويطحن حتى يصبح بودر.

- ضعي بودرة البصل في برطمان محكم الغلق.

طريقة أخرى لعمل البصل البودر

- قشري البصل.

- اخلطي كيلو من البصل بـملعقتين من الملح.

- ‏افردي البصل على صينية، وادخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا، من أجل التحميص.

- قلبيه من حين إلى أخر.

- اخرجي الصينية من الفرنن، واتركيها لتبرد.

- ‏اطحني الفصوص بعدها، حتى تحصلين على بودرة ناعمة.

- احتفظي ببودرة البصل في برطمان زجاجي محكم الغلق، واحفظيه في الثلاجة.

نصائح عند تجفيف البصل البودر

- يفضل عمل كميات قليلة من البصل، حتى يحافظ على النكهة المميزة.

- يستخدم البصل البودر في العديد من الوصفات.

- احفظيه في الثلاجة أو الفريزر حسب مدة الاستخدام.