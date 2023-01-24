نصائح لحماية الأطفال من تقلبات الطقس.. مشروبات للتدفئة وتقوية المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة تسيطر على الأمهات طوال فصل الشتاء، بسبب التغيرات المفاجئة في الجو، والتقلبات التي تحدث بين يوم وآخر، ما يعرض الأطفال إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، التي تصيب بعضهم نتيجة قلة المناعة، لذا يشتد اهتمام الأمهات بحالة الطقس، حتى يستطعن حماية الأسرة، وتقديم الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التدفئة، بخلاف المعقمات التي تقي من التعرض للفيروسات المنتشرة في الجو.

وكانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، وتغير حالة الجو على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الدلتا، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة وضباب، في الوقت الذي قدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للتعامل مع تلك التقلبات.

نصائح للأمهات للتعامل مع تغير الجو

وجهت «الصحة»، نصائح للأمهات عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، للتعامل الصحيح مع تغير الجو والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، من بينها ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المكونة من عدة طبقات، قبل الخروج من المنزل، لتجنب التعرض لتيارات الهواء الشديدة.

ونصحت بضرورة تناول المشروبات الدافئة، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والتي يمكن استخلاصها من الينسون والقرفة والزنجبيل، بالإضافة إلى إمكانية تناول مشروب الشيكولاتة، الذي يفضله الكثير من الأطفال، لتميزه بمذاق طيب وشهي، بالإضافة إلى أنه من أهم الأنواع التي تشعر بالدفء.

تناول عسل النحل وشرب مياه باستمرار

نوهت «الصحة»، إلى ضرورة تناول عسل النحل، باستمرار خاصة في فترة الصباح، كونه من الأشياء التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد، ويمكن تناول ملعقة منه على الريق، لحماية الجهاز التنفسي، من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا.

وفيما يخص الفتيات، يجب الحفاظ على شرب المياه باستمرار، للمحافظة على البشرة ونضارتها، مع ضرورة وضع الكريمات المرطبة، التي تحافظ على عدم تشقق الجلد.