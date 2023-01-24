الامارات | دعوتان قضائيتان على “تويتر” لسداد متأخرات إيجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، إن دعوتين قضائيتين رفعتا بحق شركة “تويتر” التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وبحسب وسائل إعلام، فإن إحدى الدعاوى المرفوعة تطالب “تويتر” بدفع مبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار لسداد متأخرات إيجارية عن المقر الرئيسي في سانفرانسيسكو ، في حين تتلخص الدعوى الثانية بمطالبة “تويتر” بدفع إيجار مقرها في ميدان بيكاديللي بلندن.