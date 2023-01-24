قائمة زواج من الأربعينيات بـ143 جنيها.. 9 مفارش وأغطية قلل ذهب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قائمة الزواج، من أكثر النقاط المثيرة للجدل، التي دائما ما تشهد اختلافا وتباينا في الآراء، عند عقد القران في العصر الحديث، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وميل البعض لشراء كميات وقطع كثيرة، وضمها لـ«جهاز العروسة»، ما يتسبب في عدم التوافق بين العائلات، بسبب المبالغة في القيمة النهائية لمحتوياتها، وهو عكس ما كان متعارفا عليه في فترة الأربعينيات والخمسينيات، حيث كانت العروس لا تتكلف في شراء العديد من القطع والمقتنيات الخاصة بتجهيز عش الزوجية.

كان المنتج السينمائي حسام علوان، الذي يُعرف عنه ولعه وحبه للبحث عن تاريخ مصر في المقتنيات القديمة، شارك عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة لقائمة مكتوبة بخط اليد، في عام 1949، يبلغ إجمالي مبلغها نحو 143 جنيها مصريا، معلقا عليها: «حفريات مصرية، قايمة جواز بـ143 جنيه سنة 1949».

محتويات قائمة العروسة بالأسعار

ضمت «القايمة» التي تعود إلى فترة التسعينيات، كل مستلزمات العروسة، بداية من محتويات غرفة النوم، حتى الشبكة والملابس الخاصة بها، مرفقة بعدد القطع والسعر المحدد لها، كان من بينها: سرير بوجه 2 حديد و3 مرايات، يبلغ سعره 600 قرش، مع دولاب خشبي أفرنجي بـ3 مرايات، إحداها من الخارج والأخرتين من الداخل، بمبلغ 1025 قرشا، عدد 12 قطعة مكونة من المراتب و3 ألحفة و4 مخدات رأس و2 كومود سرير، بمبلغ 2800 قرش، كنبة خشب بمشغلاتها و2 مساند كبيرة.

وتضمنت قائمة العروسة، المكتوبة في عام 1949، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: طشت غسيل كبير، وآخر صغير، وأغطية للقلل من الذهب، صينية للعشاء، وحلة للغسيل، 3 حلل للطبخ، صينية نحاسية.

قائمة المفروشات والمطبخ

فيما يخص المفروشات، فكانت عبارة عن 9 مفارش وباشكير كبير و3 فوط للوجه، بمبلغ 620 قرشا، 3 ملايات للسرير.

وشملت قائمة جهاز العروسة، الخاصة بالمطبخ والصيني، 4 كوبايات شاي بصحون، 4 فناجين قهوة بصحون، و5 كاسات شربات، وصينية، وإبريق للشاي، وكنكة، وشفشق زجاج، 6 ملاعق، طقم خشاف.

محتويات الشبكة وملابس العروسة

محتويات الشبكة، كانت عبارة عن 7 قطع، مقسمة إلى حلق بفيونكة ذهب، 2 غوايش رفيعة، خاتم ذهب، قلب دلايه ذهب، أسورة ذهب، أول حرف من اسمها ذهب، بمبلغ 2725 قرشا، وفيما يخص ملابس العروسة، فكانت عبارة عن 32 قطعة، مقسمة لحوالي 7 فساتين حرير، وأطقم خروج، و12 قطعة للملابس الاعتيادية، وجميع ملابس العروسة، بمبلغ 3000 قرش.

وبلغ إجمالي المبلغ النهائي لقائمة العروسة الموثقة في عام 1949، نحو 143 جنيها مصريا، و85 قرشا.