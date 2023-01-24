قصة الطفل الأكثر تدليلا بالعالم.. يمتلك «ببرونة» ذهب ويستحم في العسل والحليب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حاز طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، على اهتمام كبير في شتى بقاع العالم، وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لقبوه بالطفل الأكثر تدليلا في العالم، بعدما لفت الأنظار إليه بوسامته وأناقته الشديدة، إذ تهتم والدته بتدليله وشراء مقتنياته وملابسه من الماركات العالمية، فضلا عن عمل روتين خاص للحفاظ على جماله طوال الوقت، بخلاف امتلاكه حلاق خاص، وذهابه الدائم والمستمر إلى البيوتي سنتر، لتقليم أظافره وعمل الباديكير

برونة من الذهب وملابس ماركات

الطفل البريطاني «جريم»، الملقب بأكثر طفل مدلل في العالم، تحرص والدته «كيسي أكرم»، في بداية الثلاثينات من عمرها، على توفير كل سُبل الرفاهية له، ورغم أنها تعمل في دوام كامل، بجنوب يوركشاير، وتشتري الملابس المستعملة لنفسها عبر الإنترنت، حتى تتمكن من شراء احتياجاته، إلا أنها تشتري أكثر الماركات العالمية من الملابس والقطع والإكسسوارات له، إذ يمتلك «تتينة» و«ببرونة» من الذهب الخالص، بقيمة ألف جنيه إسترليني، كما إنه يمتلك مجوهرات من فيرزاتشي.

وزادت الرفاهية التي يعيش فيها الطفل الأكثر تدليلا في العالم، إذ يستحم في الحليب والعسل، كما يرتدي حذاءً رياضيا من أكثر الماركات المعروفة عالميا «Gucci»، وفق موقع «ديلي ميل» البريطاني.

بادكير كل أسبوعين وإكسسوارات مرصعة بالألماس

يمتلك الطفل، قطعا من الإكسسوارات المرصعة بالألماس بقيمة 925 جنيها إسترلينيا، إذ تبلغ قيمة سلسلة فيرزاتشي، الذي يرتديها نحو 750 جنيها إسترلينيا، كما تحاول الأم تهيئة الجو المناسب لطفلها، كما أنها خصصت حلاقا خاصا به، ويذهب لقص شعره مرة كل أسبوعين، مع الحرص على تقليم أظافره وعمل بادكير، إذ يحظى بعناية واهتمام كبير داخل صالون التجميل والعناية بالبشرة والشعر.