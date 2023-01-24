معرض القاهرة للكتاب يحتفي برائد أدب الأطفال كامل الكيلاني.. ترجمت أعماله لعدة لغات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 هو حدث مهم في حياة الكتاب ومحبي القراءة في أنحاء الجمهورية، يستعد الجميع لشراء كتاب جديد يكون له صديقاً، وينتظره الأطفال أيضاً حيث ينظم المركز القومي للطفل كل عام فعاليات مختلفة ومميزة للأطفال في الجزء الخاص بهم في المعرض، في العام الماضي وصلت التخفيضات الخاصة بكتب الطفل لنسبة 50% بالإضافة إلى ترشيح شخصية للمعرض وهذا العام الشخصية المرشحة هو رائد أدب الطفل كامل الكيلاني.

«ليلة في حب كامل الكيلاني»

بعد اختيار الكاتب الراحل كامل الكيلاني رائد أدب الطفل شخصية معرض الكتاب في نسخته الـ54 ينتظر يقدم المعرض فعالية يوم السبت المقبل للحديث عن كامل الكيلاني في ركن المسرح الجزء الخاص بالفنون القولية، حسبما نشر الكاتب الروائي أحمد قرني على صفحته الشخصية على«فيسبوك» قائلا:«ننتظر كل الأصدقاء يوم السبت المقبل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وليلة في حب كامل الكيلاني شخصية المعرض هذا العام»، كما ينشر المعرض أيضاً كتابًا باسم «كامل الكيلاني» للحديث عن سيرته الذاتية ومشواره في أدب الطفل من تأليف الكاتب طارق بكري.

معلومات عن كامل الكيلاني شخصية معرض الكتاب

بعد اختياره شخصية معرض الكتاب 2023، يعتبر كامل كيلاني رائد من رواد أدب الطفل، وُلد في القاهرة عام 1897، وتوفي بعد تركه إرثًا كبيرًا في أدب الطفل عام1959م.

-حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، وحصل على شهادة البكالوريا، ثم انتسب بعدها إلى الجامعةِ المِصريةِ القَديمةِ عامَ 1917م.

أثناء كتابته الموجهة للطفل عمل في مجال الصحافة، بالإضافة إلى عمله سكرتيراً لمجلس الأوقاف الأعلى، ثم وجه اهتمامه بشكل خاص لأدب الطفل عام 1927.

بعد مسيرة مميزة من الأعمال القصصية والشعر تُرجمت أعماله لعدة لغات منها: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الإسبانية والفروسية، كما يعد «الكيلاني» أول مؤسس لمكتبة الأطفال في مصر، وأول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة.

حسب مؤسسة«هنداوي» الثقافية كتب الكيلاني وترجم ما يزيد على 200 كتاب من بينها: «أبو الحسن، أبو خربوش، أسرة السناجب، الحمار القارئ، البيت الجديد» وغيرها

كان له أسلوبه الخاص وكان يُصر على الكتابة باللغة الفصحى، بالإضافة إلى اعتماده المزج بين المنهج التربوي والتعليمي، وكان حريصًا على الجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال، واستخدم مصادر قصصه من الأساطير والأدب العالمي والأدب الشعبي.

فعاليات معرض الكتاب للطفل

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، حيث يشارك المركز بنحو 30 عنوانا في المعرض، وفي حديث سابق قال محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في تصريحات لـ «الوطن»، «هناك فعاليات ثقافية وفنية على مدار 11 يوما بالمعرض، وفقرة ورش فنون تشكيلية بكل أنواعها، وورش لفن العرائس وفن التدوير وفقرة للعروض وتتضمن عروضا للساحر نبيل بركات والأراجوز، وغيرها من الفقرات الترفيهية».