الامارات | أقراط على شكل ثريا مضيئة بالشموع! "صور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنعت فنانة أميركية أقراطاً من النحاس الأصفر والفضة الإسترليني والذهب عيار 14 قيراط والكريستال الزجاجي على أشكال ثريا مضيئة بالشموع.

وأضافت الفنانة ديانا كالدارسكو عل الأقراط الجديدة أشكال شموع ذات رؤوس LED يتم تشغيلها بالفعل بفضل الطاقة التي يوفرها حزمة بطارية صغيرة مخفية خلف أذن مرتديها.

وذكر موقع odditycentral، أن الفنانة التي تقيم في نيويورك وضعت بطارية صغيرة قابلة للاستبدال من نوع CR1632 لتبقى أضواء القرط مضاءة.

وأنشأت كالدارسكو موقع رسمي على الإنترنت لتسويق منتجاتها التي لاقت رواجاً كبيراً بين الفتيات بعد طرحها لأولى مجموعاتها التي يتراوح سعرها في الأسواق من 128 دولاراً إلى 158 دولاراً لكل زوج.

وأوضح odditycentral، أن كالدارسكو نشأت في لوس أنجلوس، وكانت ترتدي أزياء كلاسيكية عند الذهاب لمشاهدة الأفلام القديمة في مختلف المسارح بجميع أنحاء مدينتها، وكانت هذه التجارب هي التي ألهمتها لصنع أقراط ثريا.

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