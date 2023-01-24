عادات يومية تجعلك تبدين في سن العشرين.. لا تتخلي عنها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الاهتمام بالمظهر الشبابي وصحة الجلد ونعومته عند التقدم بمراحل العمر المختلفة، أمر تحرص عليه العديد من السيدات، خاصة مع بدء ظهور علامات وتجاعيد الشيخوخة عليهن، وعادة ما يتم اللجوء إلى وسائل وعادات غير صحية لمعالجة الأمر لكنها لا تفدي شيئًا.

ويمكن الحفاظ على مظهرك الشبابي المتجدد وكأنكِ تبدو في العشرين من عمرك، من خلال اتباع بعض النصائح اليومية الصحية، التي كشفها موقع wearehomesforstudents العالمي.

1- تناول كميات كبيرة من المياه

من أهم العادات وأبرزها في جعل بشرتك نضرة وصحية، هي تناول كميات وفيرة من المياه، لا تقل عن لترين يوميًا، حيث تساهم وفرة المياه في جعل البشرة رطبة ومنعشة لوقت طويل.

2- ممارسة النشاط البدني

ويساهم النشاط البدني في شد الجسم بشكل ملحوظ، وكذلك جعل البشرة تبدو شبابية ويقلل من ظهور التجاعيد، إذ ينصح الخبراء بضرورة ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 60 دقيقة يوميًا.

3- النوم لفترة كافية

النوم لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات يوميًا من الأمور المهمة أيضًا التي تجب المواظبة عليها بقدر الإمكان، وذلك لأنه خلال هذه الفترة ينمو الجسم بشكله الصحي المطلوب، وكذلك تتدفق الدورة الدموية في صورتها الطبيعية التي تساهم في جعل البشرة نضرة دائمًا.

4- ممارسة اليوجا

ومن المعروف أن ممارسة تمرينات اليوجا أو الاسترخاء تقلل من الشعور بالقلق والتوتر، وبالتالي تقل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على الوجه.

5- قلة التعرض للأجهزة الإلكترونية

يوصي الخبراء بتحديد مقدار محدد للتعرض للشاشات الإلكترونية، وذلك لأنها تسبب إجهاد الوجه والبشرة بشكل كبير.