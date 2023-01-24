حقائق أساسية يجب معرفتها عن العفن والرطوبة لحماية منزلك

القاهرة - سمر حسين - صحة

رهبة كبيرة تشعر بها بعض ربات البيوت نحو ظهور العفن والرطوبة داخل منازلهم، وذلك محاولة منهم لحماية آثاث البيت بحالة جيدة طيلة الوقت، لكن قد تظهر تلك المشكلات بشكل مفاجئ دون معرفة السبب الحقيقي خلفها، وهو ما يسبب شعورًا بالإنزعاج تجاهها.

ما مدى انتشار العفن في المنازل؟

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، أن العفن يظهر في الأماكن التي بها الكثير من الرطوبة، مثل حول التسريبات في الأسطح أو النوافذ أو الأنابيب أو في الأماكن، وينمو العفن جيدًا على المنتجات الورقية والكرتون وبلاط الأسقف والمنتجات الخشبية، كما يمكن أن ينمو أيضًا في الدهانات وورق الحائط والعزل والجدران الجافة والسجاد والأقمشة والمفروشات، ويمكن اكتشاف ظهوره بشم رائحته الكريهة داخل المكان.

كيف يؤثر العفن على الناس؟

قد يتسبب التعرض للبيئات الرطبة المتعفنة في مجموعة متنوعة من الآثار الصحية، أو لا يسبب أي تأثيرات على الإطلاق، لكن هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية من العفن، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمكن أن يؤدي التعرض للعفن إلى ظهور أعراض مثل انسداد الأنف، والصفير عند التنفس، وإحمرار أو حكة في العين، أو الجلد، وقد يعاني بعض الأشخاص من ردود الفعل الشديدة التي قد تشمل الحمى وضيق في التنفس.

كيف تحمي منزلك من ظهور العفن؟

1- التحكم في مستويات الرطوبة.

2- الإصلاح الفوري للأسطح والنوافذ والأنابيب المتسربة.

3- التنظيف الكامل والتجفيف بعد سقوط الأمطار في فصل الشتاء.

4- تهوية مناطق الاستحمام والغسيل والطبخ.