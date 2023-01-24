شاب يصل للعالمية من ورشة تصميم للأزياء في سموحة: هدفي دعم المرأة والمحجبات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

طوع موهبته الفنية في خدمة المرأة، ودعمها من خلال تصميم الأزياء، حتى أصبح اسمه يحلق عاليا في سماء الموضة العربية والعالمية، إذ هو على دراية كاملة بالتعامل مع ماكينات الخياطة ويستطيع بفضل الأدوات تصميم وتنفيذ القطع المختلفة من الملابس، إذ عمل الشاب العشريني جابر الحرزاوي، الذي يدرس في كلية الفنون التطبيقية، ومن سكان محافظة الإسكندرية، في التصميم وريادة الأعمال.

داخل إحدى الورش الصغيرة في منطقة سموحة، بمحافظة الإسكندرية بدأ الشاب جابر الحرزاوي، أولى خطواته في عالم الموضة والأزياء، إذ تعلم أصول المهنة من خلال العمل مع عدد من السيدات العاملات، فضلا عن تعلمه فنون قص الباترون والتفصيل والتدريب على التعامل مع مختلف ماكينات الخياطة من الألف للياء من والده الذي كان مدربه الأول: هدفي دعم المرأة والمحجبات .

وتحدث الشاب الإسكندراني عن كواليس حصوله على لقب أصغر مصمم أزياء، لـ«الوطن»، قائلا: «شاركت في الكثير من المعارض من خلال تصميم الملابس، كما تدربت في الكثير من المصانع الخاصة بالملابس الجاهزة، كما إن معظم تصاميمي تخص عالم الفن وبدأت في الظهور التشكيلي مع التركيز على القطع الخاصة بالمحجبات».

استطاع أصغر مصمم أزياء الوصول للعالمية، من خلال فنه الذي يهدف عودة التراث الفني والفنون التشكيلية للعالم الحديث مع دمجه مع عالم المرأة والموضة، وفقا له: «أصبحت من فريق توكيل فارزاتشي في مصر ومساعد لمصممين أزياء توكيل حجابي».

تكريم وطموح للوصول للعالمية

كُرم جابر الحرزاوي، ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، داخل مهرجان هرم الإبداع الدولي: «مبسوط بالتكريم وإني قدرت أحقق موهبتي في فترة قصيرة، وباختياري ضمن أفضل الشخصيات، قدرت أعمل براند خاص بيا وتعاونت مع براندات عالمية كما أطمح لانتشار البراند الخاص بي في شتى بقاع الأرض».