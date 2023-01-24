الامارات | مسرح المجاز على موعد مع المغني العالمي «سيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح المجاز بالشارقة، في 11 مارس المقبل حفلاً للمغني العالمي «سيل»، وسيكون الجمهور على موعد مع أفضل أغاني الفنان البريطاني الذي تمتد مسيرته لأكثر من 30 عاماً.

ويجسد سيل هنري صموئيل تجربة ثرية، وأيضاً متنوعة الأنواع والأنماط في عالم الموسيقى الغربية، إذ صنع لنفسه أسلوباً خاصاً، دمج فيه بين ألوان موسيقية عدة، ما جعله واحداً من أشهر الفنانين البريطانيين.

وفاز بالعديد من الجوائز، ففي حوزته أربع جوائز غرامي.