أفكار لتجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف.. «استغلي المساحة والسجاد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تجديد ديكور المنزل بتكاليف قليلة من الأشياء التي تنشد إليها السيدات، إذ أن معظم ربات المنزل تريد بعض التغييرات لكي تضفي مظهرًا جديدًا على المنزل، لكن قبل الشروع في تجديد ديكور المنزل، يجب أن تعرف السيدات أفكار بسيطة بأقل التكاليف.

ويقدم «هُن» أفكار لتجديد ديكورات المنزل لا تكلفتك اتبعيها، وذلك بحسب موقع «The spruce, make your best home» الخاص بالمنزل.

أفكار لتجديد ديكورات المنزل

إضافة الوسائد

تغيير الوسائد التي تزين الأريكة في غرفة الجلوس يحقق تجديد ديكور المنزل، بأقل التكاليف.

الإنارة

أهمية على الإنارة لتحقيق ديكور عصري، في إطار تجديد المنزل بأقل التكاليف.

طلاء الجدران

تجديد الديكور بطلاء أي دهان جديد يعطي مظهرًا جيدًا ولائقًا للمنزل

إضافة طاولة

تشتمل أفكار الديكور تجديد المنزل بأقل التكاليف، على إضافة طاولة إلى غرفة الجلوس.

السجاد

السجاد يضيف لمسات جميلة إلى المساحات الداخلية، لكن، يجب إيلاء حجم الغرفة التي سيحل السجاد فيها أهمية، مع الإشارة إلى أن الخامات الطبيعية تستخدم بوفر في حياكة السجاد الذي يشابه اللوحات

لوحة فنية

في إطار ديكور المنزل البسيط من المناسب اختيار لوحة فنية تليق على جدران المنزل.

مقابض الخزائن

في المطبخ، قد تحمل التجديد، مقابض الأدراج والخزانة عند تزيينها بأوراق الحائط.

إعادة توزيع الأثاث

تجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف، يستدعي إعادة ترتيب الأثاث في كل غرفة.

وضع النباتات

حاجة الإنسان إلى القرب من الطبيعة إلى تتزايد، فمن الممكن إضافة بعض النباتات والزرع إلى المنازل.