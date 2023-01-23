طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية.. وصفة سهلة واقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتسع مطبخك لأنواع الأكلات الكثيرة، ويظهر كل يوم نوع جديد من الطعام، فتسعى كل ربة منزل إلى اختراع الجديد منها وخاصة السريع لتوفير قضاء وقتها بداخل مطبخها، وحرصا على راحتك سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية، بخطوات بسيطة، حسب ما أوضحه الشيف الشربيني، في برنامجه التلفزيوني.

مقادير عمل كفتة البطاطس المقلية

لعمل كفتة البطاطس المقلية ستحتاجين إلى:

كيلو من البطاطس المسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم

بيضة

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط مطحون

بصلة مقطعة

3 فصوص ثوم مفروم

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة كزبرة جافة

ولصوص التقديم ستحتاجين إلى:

معلقة كبيرة كاتشب

معلقة كبيرة مايونيز

معلقة كبيرة مستردة

طريقة تحضير كفتة البطاطس المقلية

ضعي في طاسة متوسطة القليل من الزيت، ثم ضيفي عليه قطع البصل وبعدها الثوم وقلبيهم حتي يتحول لونهم إلى الذهبي، بعد ذلك ضيفي اللحم المفروم وقلبيه مع البصل والثوم جيدًا ثم ضيفي الملح مع الكركم مع الفلفل الأسود والكزبرة الجافة وقلبيهم جيدًا وأتركي اللحم المفروم حتى تنضج، وبعد ذلك رشي على رخامة مطبخك دقيق وأفردي البطاطس المسلوقة بشكل مستطيل متساوي وضعي عليه اللحم المفروم، ثم غطي اللحم بالبطاطس وقطعيه قطع متساوية شبيهة للكفتة.

وبعد الانتهاء من تقطيعها أغمسي قطع كفتة البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط المطحون، وضفيهم في الزيت حتي يتحول لونها إلى الذهبي، وأثناء ذلك قومي بتحضير الصوص بوضع الكاتشب مع المايونيز مع المستردة في إناء ثم قلبيهم حتى يمتزجوا معًا، ويقدم مع كفتة البطاطس المقلية وهي ساخنة.