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البرنامج الثقافي للطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. اعرفي التفاصيل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البرنامج الثقافي لمعرض الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فرصة ثقافية للأطفال وتشجعيهم على حب القراءة وشراء الكتب، وينطلق المعرض في دورتِه الـ54 غدًا في حدث سنوي، ينتظره الكثير من القراء من مختلف أقطار الوطن العربي، وتعتبر كتب الأطفال والفعاليات الكثيرة المهمة لهم، علامة من علامات المعرض، ومن المقرر أن يشهد المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة خُصص لها صالة كاملة، وهذا العام تحمل الصالة اسم «كامل كيلاني»، رائد لأدب الطفل العربي.

ويقدم «هُن»، فعاليات البرنامج الثقافي للطفل حسب معرض القاهرة الدولي للكتاب لأهمية ما يُقدمه المعرض من مساعدة لتنمية مواهب الأطفال وبناء عقولهم.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وبحسب معرض القاهرة الدولي للكتاب، نقدم لكم البرنامج الثقافي لمعرض الطفل بمعرض الكتاب، وهي كالتالي:

الخميس 26 يناير 

فعاليات عرض فني للأرجوز وليالي مصرية.

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الجمعة 27 يناير

ورشة عمل أشكال من الخرز وجدارية علم ودولة وطباعة على الورق وحلى وإعادة تدوير وذلك من الساعة الواحدة إلى الخامسة باختلاف الورش.

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السبت 28 يناير 

يوم السبت ورشة حكي تفاعلية واحلم لبكرة وكيف تختار غذائك الصحي وورشة علمية للطيران.

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الأحد 29 يناير

تقام فعاليات في ركن الورش الفنية بالصالة وذلك في ورش أعمال الخرز وورشة أورجامي وإعادة تدوير وورش الرسم على الوجه.

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فعاليات يوم الاثنين 30 يناير

في يوم الاثنين الموافق 30 في شهر يناير تتم الفعاليات من الساعة 11 إلى الساعة 5 بورشة شخصيات من مصر وورشة صناعي الدُمى والرسم بالموسيقى واحلم لبكرة وورشة عمل شنطة من القماش وإعادة تدوير صديقة للبيئة وتصنيع العرائس وارسم صباحك وورشة عمل مجسمات ورقية وتلوين وخزف وإكسسوارات بخيوط الصوف، والأدوار الاجتماعية التي يتعلمها الطفل، وذلك في صالة s4.

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الثلاثاء 31 يناير

ورش كامل الكيلاني ومجموعته القصصية وورشة حكي ولقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير.

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الخميس 2 فبراير

وفي يوم الخميس تتم ورشة الحكي لمشاركة الأطفال الأحاديث ومعرفتهم لكيفية إدارة الحوار.

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الجمعة 3 يناير

تقدم جدارية شخصيات المعرض من الهيئة العامة المصرية للكتاب، واحلم لبكرة لعلاج العند عند الأطفال.

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السبت 4 فبراير

حكايات من زمن فات.

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الأحد 5 فبراير 

ورشة ارسم قصتك لتعليم الطفل رسم القصص.

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الاثنين 6 فبراير

ورش عالم الأطفال.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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