طريقة عمل الكنافة السادة.. خطوات سهلة مش هتستغني عنها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكنافة السادة، من أشهر وأقدم طرق تقديم الكنافة، والتي بعدها تم إضافة أفكار أخرى منها الكنافة بالعسل، القشطة، المكسرات وغيرها، وعلى الرغم من كونها ترتبط بالشعوب العربية في شهر رمضان فقط، إلا أنها من الحلوى الشعبية والسهلة التي يمكن لربات البيوت صنعها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

في التقرير التالي يقدم مطبخ «هن»، طريقة عمل الكنافة السادة، على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، حتى لا تحتاج ربات البيوت إلى شرائها من الخارج.

طريقة عمل الكنافة السادة.. المقادير

وتحتاج طريقة عمل الكنافة السادة، بعض المقادير الخاصة وهي كالتالي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب وربع من السكر المطحون.

3/40 كوب زبدة أو سمنة حسب الرغبة.

شربات مجهز للاستخدام على الكنافة.

خطوات عمل الكنافة السادة

أول خطوات عمل الكنافة السادة، أولا احضري وعاء متوسط الحجم ضعي فيه السمن على النار ويترك حتى يذوب.

في مقلاة متوسطة الحجم ضيفي إليها الكنافة ويتم تكسيرها واسكبي عليها السمن المذاب ويخفق الخليط بشكل جيد، ثم توزع داخل المقلاة ويضغط عليها من جميع الاتجاهات، ثم يوضع القليل من الزيت والسمن فوقها.

سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة وبعد ذلك توضع الكنافة داخل الفرن.

في الخطوة التالية وبعد التأكد من نضوج الكنافة يمكن تشغيل الشواية للحصول على اللون المرغوب فيه للكنافة، ثم في آخر خطوة يتم إخراج الكنافة من الفرن ونضع عليها الشربات ثم تقدم.

طريقة أخرى لعمل الكنافة في المنزل

كيلو كنافة.

كوب زبدة.

كوب ماء.

كوبان من السكر.

مقادير المهلبية:

كوبان من لبن.

ملعقتين من النشا.

ملعقة سكر.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية:

أولا قطعي الكنافة قطع صغيرة ويوضع عليها الزبدة وتقلب وتوضع نصف الكنافة فى المقلاة أو صينية متوسطة الحجم، ثم بعد ذلك في إناء متوسط الحجم توضع المهلبية على النار حتى الوصول للسمك المعروف لها ثم توضع فوق الكنافة ثم يضاف باقي الكنافة وتسوى.

بعد ذلك توضع المقلاة أو الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تنضح، ثم تقدم.