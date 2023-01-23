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طبيبة تحذر من أكريليك الأظافر: ضار جدا ويسبب العفن

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أكريليك الأظافر- تعبيرية

تهتم كل فتاه بجمالها لتكون في أحسن صورة، ويترتب على ذلك ظهور صيحات متعددة للاهتمام، مؤخرًا ظهر  الأكريليك للأظافر لتحرص كل فتاه على تركيبة بألوانه المتعددة الجاذبة لحضور المناسبات الهامة ليكون شكل أظافرها أنيق، لكن لكل شيء إيجابياته وسلبياته وأضرار  الأكريليك عديدة، وفي السطور القادمة وسوف نعرضها عليكم حسب ما نشر على موقع « stylecraze» ووفق استشاري الجلدية، الدكتورة إيمان سند.

ما هي أظافر  الأكريليك؟

هي أظافر اصطناعية تتكون من مزيج من السائل البودرة يتم تشكيله ويوضع على الأظافر الطبيعية ليجف عليها بتكوين طبقة صلبة فوقها، وتدوم على الأظافر لفترة طويلة ويتم تشكيلة حسب ذوق كل فتاه ليعطي مظهر جمالي ليديها.

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أضرار  الأكريليك للأظافر

أحيانًا تتسبب المواد الكيماوية التي يحتويها  الأكريليك والأبخرة لبعض الفتيات بالحساسية.

يسبب  الأكريليك ضررا على الأظافر الطبيعية.

تكلفة أكريليك الأظافر باهظة.

تخلق الأظافر  الأكريليك بيئة ينمو فيها العفن بينها وبين الطبيعية.

تقيد الأظافر الطبيعية من النمو بشكل طبيعي وصحي.

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أضرار  الأكريليك للجلد

أشارت استشاري الجلدية، إلى أن  تثبيت  الأكريليك أي طلاء الأظافر الصناعي، على أظافر اليد يحتاج إلى وضع يد الفتاة بداخل الجهاز الخاص به وهو ما يؤثر على جلد اليد إذ أن هذا الجهاز يصدر الإشاعة فوق البنفسجية، والتي تنشأ طاقة مسرطنة عالية، مما يتسبب في الإصابة بسرطان الجلد، وذلك بسبب التعرض الكبير لهذه الطاقة عند تثبيت  الأكريليك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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