طرق تعليم طفلك حب الكتب قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي.. ونصائح عند الشراء

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتِه الـ54 غدًا الثلاثاء، في حدث سنوي ينتظره الكثير من القراء من مختلف أقطار الوطن العربي، ويشمل الكثير من اللقاءات الثقافية والندوات بالإضافة إلى الكتب النادرة وكتب الأطفال والفعاليات الكثيرة المهمة لهم، ويُعتبر المعرض فرصةً لتعرف الأمهات الأطفال الكثير عن الثقافة والكتب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كيف تعرفين طفلك أهمية الكتب ونصائح ضرورية عند الشراء.

قالت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، لـ«هُن»، إن الكتب وحب الثقافة يجب أن تغرسيه في أبنائك منذ الصغر كما يجب أن تحببي طفلك في الكتب، والتحدث دايمًا عن أهميتها، وقدمت نصائح عند شراء وقراءة الكتب، وهي كالتالي:

نصائح عند شراء الكتب من معرض الكتاب

- ينبغي التركيز على الكتب المناسبة لعمر الطفل فقط.

- لا داعي لتخزين الكتب على اعتبار أنها ستنفع الطفل في الأعوام القادمة.

- اعلمي أنه يتكرر المعرض كل عام وأن الطفل سيكبر وتتغير شخصيته وتتغير معها اهتماماته.

- اشركي الطفل في اختيار الكتب المفضلة له.

- يفضل ترك مساحة للطفل لاختيار ما يحلوا له من كتب تلوين وقصص تربوية وكتب قيمة مع توجيهه لما فيه الفائدة له.

- اشتري له كتب التلوين التي تنمي التركيز لديه مع القصص الشيقة بالرسومات الملونة، وكتب أخرى تسرد حكايات الحضارة الفرعونية بشرح مبسط للأطفال.

- اختاري له كتبًا صُورت قصصها أفلامًا حتى يتنمي له الصورة الذهنية عند قراءة الكتب.

نصائح عند قراءة الكتب

- التحدث بحماس عن القراءة.

- خصصي ركن جذاب في المنزل للقراءة.

- شكلي فريقًا للقراءة مع طفلك.

- اجعلي من نفسك شريكًا لطفلك في القراءة، فتتشاركان سرد أحداث الكتاب أو القصة.

- علميه القراءة بالهدوء وتشاركا قراءة الصفحات معًا.

- ادعي أصدقائه ليتشاركون القراءة معه وليقرأ في كل مرة أحد الأطفال، أو يقرأ كل طفل صفحة واحدة من القصة.

- ابدأي بالقراءة ودعيه يُكمل واسردي أحداث القصة فيصبح طفلك متحمسًا لمعرفة نهايتها.

فعاليات معرض الكتاب

وبحسب الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب، فتوجد فعاليات المعرض الترفيهية للطفل، فلا بد من إشعار الطفل بمتعة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال إدخاله منطقة الألعاب، وإشراكه أيضًا في والورش المتنوعة سواء الفنية أو ورش الرسم والتلوين، والاستمتاع بتجربة نظارات الـvr للواقع الافتراضي لمعرض الكتاب، وكلها فعاليات سترتبط في ذهن الطفل بالقراءة ليحبها أكثر، كما أن المعرض يحوي العديد من الكتب المخصصة للأطفال على اختلاف مراحلهم العمرية.