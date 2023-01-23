نصائح للحفاظ على رطوبة بشرتك.. «ابتعدي عن الاستحمام بالمياه الساخنة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد فصل الشتاء، كابوسا للفتيات مما يسببه من ضرر بجمالها بسبب طقسه البارد، ومن أكثر المشكلات التي تعاني منها الفيات أثناء الشتاء، هي تشقق البشرة وجفافها بشكل مزعج، ولحرصنا على جمالك وبشرتك سنوفر لكي في هذا الموضوع نصائح للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة في فصل الشتاء، حسب ما نشر على موقع «instyle».

ونشر الموقع، عدة نصائح لبشرة غير جافة في فصل الشتاء، من بينها، استخدام المرطب باستمرار لترطيب جسدك، لأنه يعمل على حماية بشرتك من الطقس الشديد بعمل طبقة عازلة للحفاظ على بشرتك.

الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن

يعد الاستحمام بالماء الساخن من إحدى المشاكل التي تؤدي إلى الضرر بالبشرة والتسبب في جفافها، وذلك لأنها تزيل زيوت بشرتك ويجعلها عرضة للجفاف والتقشر، فيفضل الاستحمام بماء فاتر للحفاظ على رطوبة جسمك.

رطبي بشرتك

يفضل بعد الاستحمام أو غسل الوجه بوضع زيت أو مرطب على بشرتك، لتأمين نفسك بالرطوبة الإضافية لبشرتك.

رطبي شفتيك

يختلف جلد الشفاه عن الجسم، وذلك لأنه يتكون من ثلاث إلى 5 طبقات خلوية، بينما باقية بشرتها تتكون من حوالي 16 طبقة، وذلك الذي يجعل الفتيات يعانون من جفاف شفتيهم في فصل الشتاء، وذلك لرقة الجلد بها وتعرضه دائمًا للطقس البارد الذي يتسبب في جفافه، فيجب أن تهتمي بترطيبها دائمًا لكون نضرة وتجنب تشققها المزعج.

الاهتمام بشرب المياه بكثرة

نهمل دائمًا أنفسنها في فصل الشتاء بعدم الاهتمام بشرب المياه التي تعد عامل أساسي في المساعدة على تجديد ترطيب بشرتك في هذا الطقس، فحافظي على شرب المياه باستمرار.

تأكدي من مكونات العناية بالبشرة

تأكدي من احتواء مستحضرات العناية بالبشرة الخاص بك على مكونات تساعد على الترطيب، والتي يعد من أبرزهم حمض الهيالورونيك والزيوت المرطبة مثل الشيا والجوجوبا، لمساعدة بشرتك على الحفاظ على رطوبتها.

العناية باليدين

نهتم بغسل أيدينا يوميًا باستمرار مما يتسبب في جفافها، فيفضل بعد استخدام كريم مرطب باستمرار للحفاظ على رطوبة يديك وحمايتها من الجفاف.