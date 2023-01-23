طريقة عمل الكشك الفلاحي في خطوات بسيطة.. «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك العديد من الأكلات التي يتم تحضيرها على طرق القرى والأرياف منذ قديم الزمان، والتي مازالت تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص خاصة ربات البيوت اللاتي يهوون تحضيرها، والتي من بينها طريقة عمل الكشك الفلاحي، لمذاقه الشهي وسهولة تحضيره في خطوات بسيطة داخل المنزل.

وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكشك الفلاحي، الذي يمكنك تقديمه لأفراد أسرتك في خطوات بسيطة لا تستغرق وقتا طويلا.

طريقة عمل الكشك الفلاحي

ويمكنك القيام بطريقة عمل الكشك الفلاحي، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير

- ماء.

- بصل.

- كشك.

- مرقة.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقان دقيق.

• خطوات طريقة عمل الكشك الفلاحي

- أولى خطوات طريقة عمل الكشك الفلاحي بنقع الكشك في الماء.

- قومي بغلي المرقة على النار، ومن ثم ضيفي الكشك.

- فيما بعد قومي بإضافة الفلفل الأسود والملح.

- يُحمر البصل في الزيت على النار.

- يضاف البصل إلى الكشك وقومي بالتقليب.

- قلبي الدقيق في كمية قليلة من الماء ومن ثم ضيفيه إلى الكشك.

- ضعي الكشك في طبق التقديم وزينيه بالبصل.

طريقة عمل كشك فلاحي بالدجاج

• المقادير:

- كشك فلاحي.

- مرقة سلق الدجاج.

- دجاج مسلوق.

- زبادي.

- سمنة بلدي.

- لبن.

- لبن بودرة.

- بصل محمر.

- ثوم.

- بصل بودرة.

- نعناع جاف.

- نعناع طازج.

- كزبرة.

• خطوات تحضير كشك فلاحي بالدجاج

- شوحي البصل في السمنة وضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدًا.

- ضيفي المرقة إلى الخليط السابق، وقلبي حتى يثقل القوام تمامًا، ومن ثم ضيفي البهارات، مع اللبن البودرة.

- ضعي الكشك الفلاحي في اللبن وانقعيه.

- في الخطوة التالية ضيفي كل من الدجاج والزبادي واللبن وقلبيهم جيدًا، ثم ضيفي إليهم النعناع الطازج والجاف.

- شوحي كبد وقوانص الدجاج في الثوم والسمنة، وضعي رشة كزبرة.

- ضيفي إليهم قليل من الكريمة والماء.

- قدمي الكشك في طبق التقديم.