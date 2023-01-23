مواليد الأسد والحمل والعقرب والقوس الأكثر جرأة بين جميع الأبراج

هل تتكلمين باندفاعٍ عن آرائك، وتتصرفين وفق ما يفرضه عليكِ شغفكِ، والأشياء التي تحبينها، أم أنكِ تعتمدين نهجاً أكثر حذراً، وتأخذين وقتكِ للتفكير في أي شيءٍ قبل أن تقومي به؟ بالتأكيد، هناك من هم أكثر ثقة وشجاعةً من غيرهم في القيام بأمور حياتهم، وفي حين أن هناك العديد من العوامل، التي تساهم في صقل شخصية المرء، إلا أن يوم ميلادك يمكنه التأثير أيضاً على بعض الصفات التي تمتلكينها. لذا في حال كنتِ ممن يوصفون عادةً بالجرأة، ويُقْدمون على فعل الأمور بشجاعةٍ كبيرة، فربما تكونين من مواليد الأبراج الأربعة الأكثر جرأة من بين جميع الأبراج الأخرى، لذا تابعي القراءة لمعرفة ما إذا كانت رغبتكِ في المخاطرة هي جزءٌ من شخصيتك.

وقبل أن نكشف لكِ تلك الأبراج الأربعة، لا بدَّ أن تعرفي أن وجود كوكب المريخ في مخطط ميلادك يلعب دوراً رئيسياً في جرأتك، إذ يُطلق على هذا الكوكب في علم الفلك اسم إله "الحرب الروماني"، لذا فإن طاقته جريئة في جوهرها ولا تعرف الخوف، كما أنه يحكم إحساسنا بالقيادة والعاطفة وحتى القوة الجسدية.

الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

يوصف برج الحمل بأنه متهور ومندفع وعاطفي بشكل لا يصدق، لذلك هو بالتأكيد أحد أجرأ الأبراج في المجموعة، فمواليده قادة ذوو تفكير واحد، ولا يخافون مواجهة الخطر، ويبدو أنهم دائماً يجدون الطاقة اللازمة للتغلب على العقبات والقتال من أجل ما يؤمنون به.

ويحكم هذا البرج كوكب المريخ المقاتل، لذا فإن مواليده يستمتعون في مساعيهم الجديدة، ولا يسعهم سوى اتباع شغفهم عندما تشتعل شرارة الإلهام فيهم.

الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

برج الأسد الشجاع هو العلامة التي يرمز إليها هذا البرج، لذا يمكنك ضمان أن يتسم مواليده بالجرأة والشجاعة، كما يُعرفون بثقتهم وحماسهم الشديد، لذا لا يخجلون من التعبير عن أنفسهم أو احتضان شغفهم.

كما أنهم يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام، لذا سواء كانوا يرتدون ملابس جريئة في حفلة، أو يتخذون موقفاً قوياً بشأن قضية مهمة، أو يتقدمون ببسالة في خططهم، فإن الأسد لا يخشى أن يكون جريئاً وغير خجول.

العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

العضو الوحيد في دائرة الأبراج بهذه القائمة الذي يعد برجاً نارياً هو العقرب! وكواحدٍ من الأبراج المائية، يميل مواليد العقرب إلى تغذية مشاعرهم، لكنهم يحصلون في الوقت ذاته على الجرأة من كوكب المريخ الحاكم التقليدي لهم، لذا فإن هذا التأثير الكوكبي يشبعهم بإحساسهم الوحيد بالطموح والمثابرة، والذي لا يتزعزع.

وقد لا يكون برج العقرب صريحاً كما هي الحال مع الأبراج الأخرى في هذه القائمة، لكن ثقته الهادئة وشجاعته وحسمه، تجعله من أكثرها جرأةً وشجاعة.



القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

يشتهر برج القوس بكونه جريئاً وصاخباً ومليئاً بالعاطفة، فهؤلاء المغامرون ذوو الروح الحرة لا يخشون المخاطرة أو التصرف على أساس الاندفاع. وفي الواقع إن تجربة أشياء جديدة وتلقائية، تمنحهم نوع الإثارة المبهج الذي يتوقون إليه.

كما أن مواليد هذا البرج يبحثون دائماً عن توسيع آفاقهم، لذلك تجدهم يشاركون أفكارهم حول العالم بحماس، أو دفع الآخرين لتحدي معتقداتهم باسم النمو.

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