تفاصيل مؤثرة في واقعة الطفل «يوسف» ضحية القيادة المتهورة.. استنجد بوالدته وقت الحادث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غمضة عين تحولت لحظات سعادته بلقاء أصدقائه كل خميس إلى صرخات، بعد أن دهسته سيارة يقودها طفل، داخل أحد التجمعات السكنية بإحدى مدن القاهرة الجديدة، وفي لحظات تجمع الأهالي حول الطفل «يوسف» للإمساك بالمتهم وهو ما نجحوا به، فيما تم نقل الأول إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة لمحاولة إنقاذه.

تفاصيل مؤثرة في حادث الطفل «يوسف»

بصوت متقطع يخرج من قلب مكلوم ومحاولات لمنع البكاء، كشفت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف ضحية حادث القاهرة الجديدة، خلال تصريحات تليفزيونية لها، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض له طفلها قبل أيام قليلة على يد طفل آخر، يبلغ من العمر 16 عامًا، بسبب استهتاره وقيادته لسيارة والده على سرعة تجاوزت 250 كيلو في الساعة، بحسب قولها.

كعادة كل خميس كان يستعد الطفل «يوسف» صاحب الـ14 عامًا، للخروج مع أصدقائه بالمنطقة السكنية للعب «البلاي ستيشن»، إذ أنه كان يستعد للاستمتاع بوقت إجازة منتصف العام الدراسي، لكنه لم يدرك أنها لن تكون «سعيدة»، وأنه سيصبح ضحية لاستهتار طفل آخر، «هو خلص الامتحانات بتاعته، وهو كان كل خميس بينزل مع صحابه يلعبوا بلاي ستيشن، فنزل يقابلهم، وهو بيعدي الشارع الولد خبطه، وحصل اللي حصل»، وفقا لوالدته.

القيادة الجنونية ليست أول مرة

سمع الأهالي والمتواجدين وقت الحادث صوت ارتطام قوي، وهرعوا إلى المكان الذي شهد تلك المأساة، ليجدوا الطفل «يوسف» على الأرض ولم يتمكن من التحرك أو الحديث، لكن عيناه كانت لاتزال مفتوحتان، وآخر ما فعله هو محاولة النجدة بوالدته، «الناس قالولي إنه كان مفتح عينه، وفتحلهم موبايله عشان ياخدوا رقمي ويكلموني».

أما عن القيادة الجنونية للمتهم، أوضحت الكاتبة رضوى العوضي، أنها لم تكن المرة الأولى له، إذ اعتاد الأول على نشر العديد من الفيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، التي وثق خلالها هوسه للقيادة على سرعات فائقة، كمحاولة للتباهي بالأمر، حيث تم الاستعانة بتلك الفيديوهات وتقديمها لإدانته أمام جهات التحقيقات.

واختتمت والدة الطفل يوسف حديثها، خلال التصريحات التلفزيونية، قائلة: «نفسي أطمن على ابني أنا مامته وباباه».

إحالة الطفل إلى المحاكمة

وللتعرف على مصير المتهم في واقعة الطفل «يوسف»، كانت تواصلت «الوطن» مع دفاعه، المحامية عبير نجم، والتي كشفت تفاصيل الإجراءات القانونية التي تم أخذها حيال الطفل المتهم، موضحة أنه قد أُخلي سبيله على ذمة التحقيقات، وفي الوقت ذاته، تمت إحالته إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة الأميرية بمجمع محاكم الطفل، حيث تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته.