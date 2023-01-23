أغرب طقوس الحنة عند العرب.. السودان قبل الفرح بـ45 يومًا والعراق إجباري يوم أربعاء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تختلف طقوس حفل الزفاف حسب الثقافات المختلفة، وتعتبر ليلة الحنة من طقوس الزفاف ذات الأهمية الكبرى، خاصةً في البلاد العربية التي تهتم بإقامة الحنة، فما زالت ذات أهمية كبيرة إذ تستحوذ على أهمية بين الطقوس، فهي في كل البلدان العربية لها الأهمية الكبرى، خاصةً بالنسبة للعروس وأهلها، ولكل بلد طقوسها المختلفة في إقامة الحنة، نقدمها لكم من خلال «هُن» للتعرف على كيف بدأ العرب ثقافة الحنة، وبمَ تختلف هذه الطقوس بين بلد وأخرى، بحسب موقع «Arabia wedding» الخاص بالزفاف وكتاب الحناء للكاتب صُبحي سليمان.

طقوس الزواج المختلفة

الوطن العربي شاسع ومتنوع ويشمل أراضي وطقوسا وتقاليد مختلفة، وفي الزفاف معظم العرب يتبعون التقاليد العربية وهي عرض الزواج والخطوبة وليلة الحناء، إذ توفر ليلة الحناء فرصة للعائلتين للتعرف على بعضهما البعض قبل الزفاف، ويتم تزيين مكان الزفاف وإجراء استعدادات اللحظات الأخيرة قبل الزفاف.

تخلط العائلتان عجين الحنة التي تستخدم لتزيين يدي العروس والزخرفة التقليدية ليدي العريس هي الأحرف الأولى من اسمه وتلك الخاصة بعروسه، أما زينة العروس بالحناء فهي أكثر تفصيلاً، إذ تنضم إليها قريبات العروس وصديقاتها في حفلة من الطعام والموسيقى والرقص، وتزين العروس وضيوفها راحة اليد والقدمين بالحنة.

ما هي الحنة

حسبما قال مسعود شومان، رئيس تحرير سلسلة الدراسات الشعبية، إن الحنة التي يستخدمها الناس في ليالي الزفاف هي في الأصل نبات يُستخدم في رسوم الفراعنة، والحنة توجد في كتابات المصريين القدماء، إذ استخدموها في الأظافر وصبغة الشعر وهذا ما نلاحظه في عدد من المومياوات، وبعض الأقاويل كانت أن المصريين عرفوا الحنة من خلال الأسطورة التاريخية «أوزوريس» حينما اعتمد النساء صبغ يديهن بالحنة.

طقوس الحنة حسب كل بلد

الحنة المصرية:

تضع العروس الحنة وترتدي مختلف الأزياء والفساتين حسب الحضارات المختلفة، وأزياء حضارات أخرى كالهندية والسودانية والخليجية، وتقيم ليلة الحنة حسب ما هي تريد أو تبعًا لشخصيات متخصصة من فتيات ينظمن ليلة الحنة على الطرق المختلفة بكل التقاليد والطقوس، كما يتم تقديم الطعام لأهل وأصحاب العروسة.

الحنة السودانية:

الحنة السودانية متعارف عليها أنها تختلف كثيرًا عن باقي العادات، لأنها لها اهتمام كبير في السودان إذ يتم الاستعداد للزفاف بطريقة خاصة فتقيم العروس الحنة قبل ليلة الزفاف بـ45 يومًا، وفي الحنة ترتدي ثوبها الجديد، وتبخر العروس بالصندل والمسك والعطور.

الحنة المغربية:

ترتدي العروس القفطان المغربي وتضع مكياجًا يكاد يكون غير ظاهر وتسريحة شعر عادية، فتفضل أن تحتفظ بظهورها المتكامل والمتألق ليوم الزفاف، ولا تضع العروس الحنة على رجلها.

الحنة العراقية:

في يوم الأربعاء يتم إقامة الحنة، ويوضع الحنة أكثر من أسفل الإبهام لباقي اليد، وتقيم العروسة الاحتفال على الأنغام العراقية.

الحنة السعودية:

تقام الحنة في السعودية في اجتماع أهل العروس وصديقاتها، ويتم نقش الحنة للعروس داخل المنزل وتكون مصنوعة من الطمي لكي تكون أكثر ثباتًا.

الحنة التونسية:

الحنة في تونس تتم من خلال إن العريس يضع الحنة أيضًا في ثلاثة أصابع من اليد اليسرى للتبارك بالحناء في زواجه نظرا للاعتقاد السائد بأن الحنة للرجال أكثر من النساء، وتقوم العروس بالاحتفال بوضع الحنة وتشغيل الموسيقى.

الحنة الجزائرية:

تقام بالشكل العادي للحنة، ولكن بعض الحنة يعتقدون أن الحنة لا وجود لها فيقومنها مع قراءة الفاتحة، فيوم قراءة الفاتحة تستدعي الأم الحنانة لوضع الحنة لابنتها العروس مع القليل من أجواء الموسيقى.

العادات المشتركة بين البلاد في الحنة

- لا يحضر الرجال الاحتفال بليلة الحنة عند أهل العروس، وإذا تم الحضور يُقام لهم مكان للجلوس بمكان أخر في المنزل بعيدًا عن العروس وأصدقائها.

- ليلة الحنة تبعد عن ليلة الزفاف بيوم أو أكثر.

- وضع الحنة على الجسم من قبل المختصة في وضع الحنة.

- وجود أصدقاء وأقارب العروسة.