الامارات | أم برازيلية تلد طفلاً عملاقًا يبلغ طوله قدمين ويزن 7.3 كجم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجبت الأم البرازيلية كليديان سانتوس دوس سانتوس طفلها أنجرسون سانتوس، الذي يبلغ وزنه 7.3 كجم وطوله 59 سم (حوالي 2 قدم)، في عملية قيصرية في مستشفى بادري كولومبو، ولاية أمازوناس.

كانت سانتوس في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن حجم الجنين أكبر من أن تكتمل حملها كما ذكر في صحيفة غولف تو دي.

قال الأطباء إن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة وأن أنجرسون، التي يتم الاحتفاظ بها في حاضنة، في حالة مستقرة وهو أثقل طفل يولد في أمازوناس.

سجل الطفل رقماً قياسياً جديداً في الولاية، حيث سجل طفل عملاق عام 2011 يزن 5.8 كيلوجرام.

يتراوح الوزن الطبيعي للأطفال عند الولادة بين 2.5 إلى 4 كيلوغرامات.

ولم تصل أنجرسون إلى الرقم القياسي الذي سجله الطفل أديميلتون المولود عام 2005 بوزن 8 كجم بفارق 700 جرام وولد بعملية قيصرية في سلفادور شمال شرق البرازيل.

قال الأطباء إن حجمه مرتبط على الأرجح بحالة والدته المصابة بداء السكري.

أنجبت آنا بيتس، أطول امرأة في العالم، أكبر مولود جديد موثق في التاريخ في إيطاليا عام 1955، والذي كان يزن 10.6 كيلوغرامات عند الولادة، وكان طوله 71 سنتيمتراً، وعاش 11 ساعة فقط، ثم مات.