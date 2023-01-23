نصائح للعناية بالبشرة الجافة للرجال.. تجنب الطقس البارد والرياح

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

المعاناة مع البشرة الجافة أمر يثير غضب الكثير من الأشخاص، ليس فقط الفتيات، ولكن أيضًا الرجال، فالأمر غير مريح للغاية، خاصة أن معظم الرجال يفكرون فقط في العناية بالبشرة عندما تكون هناك مشكلة أخرى، وغالبًا ما تكون هذه المشكلة هي جفاف الجلد.

ما هي أسباب جفاف بشرة الرجال؟

يرجع إلى أن معظم الرجال قد يهملون الترطيب بشكل مستمر، كما أن هناك عددا قليلا من منتجات العناية بالبشرة التي تستهدف الرجال في السوق، في حين أن هناك العديد من المنتجات التي تستهدف النساء، ولكن كيف تكون نصائح العناية بالبشرة للرجال ذوي البشرة الجافة.

نصائح للعناية بالبشرة للرجال ذوي البشرة الجافة

وإليك بعض النصائح البسيطة والفعالة للرجال ذوي البشرة الجافة، وفقًا للموقع الهندي «boldsky»

1. الترطيب

يعمل المرطب على تجديد الرطوبة في الطبقة الخارجية من الجل ، مما يمنع الماء من التبخر، ويعد أفضل وقت لوضع مرطب البشرة الجافة للرجال هو بعد الاستحمام مباشرة، إذ يؤدي استخدام مرطب في هذا الوقت إلى حجز أكبر قدر من الرطوبة في بشرتك، مما يضمن بقاءها رطبة وصحية.

2. تأكد من البقاء رطبًا

نظرًا لحقيقة أن 70 في المائة من جسم الإنسان يتكون من الماء، فليس غريبًا أن شرب الماء هو الحل للعديد من مشاكل الجسم، فالسبب الرئيسي للبشرة الجافة والمتقشرة هو فقدان الماء من الجلد، إذ يضمن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا تعويض الرطوبة المفقودة من خلال التبخر.

3. التقشير الأسبوعي

أفضل طريقة لإزالة الجلد المتقشر من جسمك هي تقشيره، فهذا يسمح لبشرتك بامتصاص العناصر الغذائية، وزيادة الدورة الدموية، مما يمنح وجهك توهجًا صحيًا ومشرقًا.

لكن اختر مقشرًا به مكونات طبيعية مثل قشر الجوز المسحوق جيدًا ومسحوق الخيزران لإزالة الجلد الخشنة وخلايا الجلد الميتة بلطف.

4. استحم بالطريقة الصحيحة

تجنب استخدام الماء الساخن جدًا عند الاستحمام، بدلًا من ذلك، استخدم الماء الدافئ وقلل من مدة الاستحمام، من غير المرجح أن يزيل الماء الدافئ الزيوت الطبيعية من الجلد.

5. تجنب الطقس البارد والرياح

يجب عليك ارتداء الملابس المناسبة للبقاء دافئا بالإضافة إلى حماية بشرتك، إذا كان الطقس شديد البرودة، ارتدِ وشاحًا وقبعة لمنع النسيم البارد من السقوط على بشرتك.

6. تخلص من الصابون

إنه يضر بشرتك أكثر مما ينفع، إنه يجعلك تبدو متقشرًا ورمادًا ، لذا تخلص منه بعيدًا.

7. تجنّب غسول الجسم

من المحتمل أن يحتوي غسول الجسم الذي تستخدمه على مواد مضافة يمكن أن تهيج بشرة الشخص خاصةً إذا كانت بشرته جافة أو متشققة، يجب عليك استخدام غسول لطيف للجسم مع الحد الأدنى من المهيجات المضافة.