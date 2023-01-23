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نصائح لاختيار خاتم مناسب لشكل إصبعك.. «بيختلف من إيد للتانية»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نصائح لاختيار خاتم مناسب لشكل إصبعك

تهتم كل فتاة بتألقها واهتمامها بمظهرها لتكون في أحسن صورة والأجمل بين الجميع، وتكمل ذلك بارتدائها قطع الاكسسوارات لتتميز بها والتي تعد الخواتم أبرزها، والتي تجهل أغلب الفتيات في كيفية اختيارها ليتناسب شكلها مع يدها، وفي السطور القادمة سنوفر حسب ما عرض في موقع «jewelrywise» كيفية اختيار الخاتم المناسب لكي.

نصائح لاختيار شكل الخاتم المناسب

يختلف شكل الخاتم من يد إلى أخرى حسب شكل الإصبع، ولاختيار التطابق المثالي لكي اتبعي النصائح التالية:

خاتم للأصابع الطويلة

يُفضل اختيار خواتم الأميرات، والمستديرة فهي تعطي شكل جذاب ومختلف لأصبعك، كما أن الخواتم المرصعة تعطي شكلًا جذابًا لأصابعك وخاصة العريضة.

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خاتم للأصابع القصيرة

يعد من الجيد اختيار خاتم يظهر أصابعك طويلة، ويساعد على ذلك الأحجار صغيرة والتي تكون على شكل بيضاوي أو كمثري، وكذلك الأحجار المستطيلة، ويفضل أن يكون عرضها نحيلا لخلق الوهم بطول إصبعك.

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خاتم للأصابع العريضة

اختاري حجر متسع للخاتم كحيلة لإخفاء إصبعك من الجانبين سواء كان مستطيلًا أو بيضاويًا أو عريضًا، كما أن تصميمات الأحجار الغير متماثلة تقلل من اتساع إصبعك ويعطيه شكل يناسبك.

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خاتم للأصابع النحيلة

للتغلب على شكل إصبعك النحيل يجب عليك اختيار خاتم عريض ذو أحجار صغيرة لتكون شكلها رقيق على يديك وتعطيها وسعًا، ويفضل أن يكون شكله كلاسيكيا، خاتم لليد الصغيرة يفضل أن يكون اختيارك لخاتم صغير بأحجار ضئيلة، تكون على شكل دائري أو قلب أو بيضاوي، ليعطيها شكل متألق وجذاب.

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خاتم لليد الكبيرة

يُفضل اختيار الخواتم والأحجار العريضة، كما أن اليد الكبيرة تعطي الحرية في اختيار أشكال متنوعة من التصاميم المختلفة الجريئة، وتجنبي اختيار الخواتم الرفيعة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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