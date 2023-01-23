قائمة أكلات تقضي على اكتئاب الشتاء.. «الحلويات ليست منها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالاكتئاب الموسمي أمر يتعرض له الكثير من الأشخاص خاصة خلال فصل الشتاء، وهو ما قد يدفعهم للبحث عن سبل تعزز من هذا الاحساس، والتي من بينها الاتجاه لتناول أكلات مختلفة ظنًا أنها من أكثر مسببات السعادة، لكنها عكس ذلك على الإطلاق.

وأوضحت الدكتورة أميرة سعيد، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال استضافتها مع الإعلاميات، إيمان عز الدين، ومنى عبد الغني، ومها الصغير، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، عن أن الكثير من الأشخاص يقعون في خطأ تناول كميات كبيرة من بعض الأكلات، رغبة في الشعور بالسعادة.

أطعمة تحارب الاكتئاب في الشتاء

وكشفت خبيرة التغذية خلال حديثها، عن بعض العادات وكذلك الأكلات الصحية التي تساهم في تقليل الشعور بالاكتئاب، وتحفز من إفراز هرمونات السعادة، السيروتونين والدوبامين داخل الجسم، والتي تتمثل في:

1- شرب كميات كبيرة من الماء، لأن الجفاف يساهم في تقليل إفراز هرمونات السعادة.

2- تناول الأسماك الدهنية وهي، الماكريل، السلمون، التونة.

3- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، ما بين الزبادي، والجبن.

4- تناول البيض.

5- التقليل من تناول الحلويات والسكريات.

6- أكل البطاطا بكميات متوازنة.

7- الحصول على قدر بسيط من السحلب.

كيفية تحفيز فيتامين «د» في الشتاء

ونصحت خبيرة التغذية، بضرورة إجراء فحوصات خاصة بتحليل نسب فيتامين «د» داخل الجسم قبل قدوم فصل الشتاء، وذلك لقلة إفرازه خلال هذه الأيام الباردة، منوهة إلى ضرورة التعرض لضوء الشمس خلال فترات النهار في فصل الشتاء، للمساهمة في تحفيزه، وكذلك الشعور بالسعادة.