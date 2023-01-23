تعرفي على أغلى 5 أزهار في العالم.. «إحداها موجودة داخل مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الزهور بأنواعها تعد واحدة من أروع الإبداعات المتواجدة على سطح الكرة الأرضية، فوجودها ثمين في الطبيعة، وذلك ليس لاختلاف أشكالها وروائحها فقط، بل لأنها تعد رمزًا قويًا للتعبير عن الحب وتوصيل المشاعر الإيجابية بين الأشخاص.

ويعتقد خبراء عالم النباتات، أن الزهور هي أفضل وسيلة لنقل العديد من الكلمات غير المنطوقة، وهذا هو السبب في أن الأزهار تعتبر جزء حيويا من كل مناسبة خاصة، بدءًا من أعياد الميلاد حتى الجنازات.

ولكن مع الاختلاف الشائع بين أنواع النباتات بمختلف بقاع الأرض، إلا أنه هناك بعضًا منها هي الأغلى ثمنًا على مستوى العالم، وهو ما نكشفه في السطور الآتية، حسب ما ذكر موقع myflowertree العالمي.

1- زهرة كادوبول

هي زهرة فاخرة تنمو في سريلانكا، ولها عمر قصير، وجذورها تشبه الصبار ولن تكون قادرة على البقاء حتى ليلة واحدة، يتم الاحتفال بالجودة الهادئة لزهرة Kadupul في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لموتها سريعًا، فإن الطريقة الوحيدة لتجربة رائحتها هي تصنيعها كعطور جذابة، ووفق التقارير العالمية فإن سعر هذه الزهرة لا يقدر بثمن لندرتها وصعوبة الحصول عليها.

2- زهرة جولييت روز

ورود «جولييت» هي الاسم الأكثر شيوعًا في قائمة الزهور المتميزة، حيث تتعدد ألوانها من السوداء إلى الوردية، ويأتي سبب ارتفاع ثمن هذه الأزهار لأن زراعتها تستغرق أكثر من 10 سنوات، حيث يصل سعر الزهرة الواحدة منها إلى 90 دولارًا، ما يعادل نحو 2700 جنيه.

3- زهرة الزعفران

إنها واحدة من أغلى الأزهار في العالم وتتميز بمظهرها الأنيق، الذي يأتي ما بين تركيبة اللون الأرجواني الفاتح والأصفر الذي يجعلها أكثر جاذبية، ويتم استخراج توابل الزعفران منها التي تتواجد في أكثر البيوت وتستخدم في كثير من الأطعمة، ويتطلب الحصول على 500 جرام زعفران إلى وجود أكثر من 70 ألف زهرة من هذا النوع، لذلك تعد من أغلى الورود في العالم وكذلك التوابل المستخرجة منها، ويصل سعرها إلى 60 دولار، أي ما يعادل نحو 1800 جنيه.

4- جلوريوسا ليلي

إنه نوع آخر نادر وفريد ​​من نوعه من الزهور، وتعد من أغلى أزهار العالم، ومن المعروفة عادة باسم زنبق اللهب أو زنبق النار، ويصل سعرها إلى 167 دولارًا، ما يساوي نحو 5 آلاف جنيه للزهرة الواحدة.

5- ذهب كينابالو أوركيد

إنها واحدة من أغلى الأزهار التي بيعت في العالم لندرتها وجمالها، وتباع الزهرة الواحدة منها بمقابل 5000 دولار، ما يعادل نحو 150 ألف جنيه مصري.