نصائح لتحقيق النجاح في الحياة العملية.. «ابدأي بتغيير عاداتك وكرريها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يرتبط تحقيق النجاح بشكل كبير بالعادات التي يمارسها الإنسان، بحسب قول جيمس كيلر في كتابه العادات الذرية، إذ الطريقة الصحيحة والأكثر فعالية لتغيير العادة ليست التركيز على ما تريد تحقيقه إنما على ما تريد أن تصبح عليه، ليس ذلك فقط قدمت أيضاً كاتي ميلكمان، أستاذة إدارة الأعمال في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا مجموعة من النصائح للسيدات في سوق العمل باختلاف نوع الوظيفة لتحقيق النجاح.

نصائح «ميلكمان» للسيدات لتحقيق النجاح

في السنوات الأخيرة اندمجت المرأة في سوق العمل بشكل كبير حققت نجاحات مختلفة شهدت على ذكائها وتفوقها، لكن هناك أيضاً سيدات يريدن تحقيق أحلامهن والارتقاء في عملهن بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك مرتبط بعادات يجب عليهن تغيرها أو اكتسابها، لذا قدمت دكتورة إدارة الأعمال والكاتبة كاتي ميلكمان، بالتفصيل الطرق المدعومة علميًا والمثبتة لتكوين عادة دون الاستمرار في الفشل، من خلال كتابها «كيف تتغير» الذي شرحت مجموعة من أفكاره عبر لقائها بموقع CNN.

كاتي ميلكمان: العادات هي المسؤولة عن تحقيق أهدافك

قالت «ميلكمان»: «إذا كان هدفك هو إنشاء عادة ما فإن ما تهدف إليه حقا هو جعل سلوكك في وضع أفضل، وأكبر اعتقاد خاطئ عن العادات هو أنك تريد أن تكون ملتزماً للغاية في الوقت المحدد ومكان التنفيذ، وفي الواقع تظهر بعض أبحاثي أنه من المهم إذا كنت ترغب في بناء عادة أن تكون أكثر مرونة في التعامل، على سبيل المثال أن كنت ترغب في اكتساب عادة ممارسة الرياضة لا تستيقظ متأخرا حتى لا يتعارض وقت الرياضة مع التزامات أخرى يجب أن تنفذها، لذلك اجعل وقتك مناسباً لما تريد أن تفعله».

أما عن كيفية تخطي العقوبات، قالت: «من الطبيعي أن تقع في الأخطاء وتواجه العقبات، لكن يجب أن تكون صاحب عقلية متطورة تستطيع أن تنظر للفشل أنه تجربة تتعلم منها والعقلية المتطورة هي مفتاح الإنجاز والتي تقودك إلى النهوض بنفسك، والاستمرار في العمل بشكل في كل مرة تحاول فيها تحقيق هدفك، إذا كنت تنوي الاحتفاظ بالعادة كررها، لأن تكرار سلوك هو ما يبني عاداتك كلما قمت بالسلوك في كل يوم كلما كان أسهل دون عناء بشكل آلي».