الطرق الصحيحة لغسل الملابس الصوفية.. «اتبعي الخطوات حتى لا تشوهي خيوطها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

غسل الملابس الصوفية كثيرًا ما يشغل بال الأمهات والفتيات، خاصةً لأنه في بعض الأحيان يكون من الصعب الغسل بطريقة لا تهلك القماش الصوف، بالإضافة إلى أنه إذا كان عنصر الصوف الخاص بك منظمًا أو يحوي على خيوط أو بطانة مثل المعطف، فيجب الغسل لإزالة البقع والروائح الكريهة، ونقدم لكن من خلال «هُن» الطرق الصحيحة لغسل الصوف دون تشوية خيوطه، بحسب موقع «The spruce, make your best home» الخاص بالمنزل.

غسل الملابس الصوفية

الطريقة الأولى:

- استخدمي الفرشاة للتخلص من الوبر في الصوف أولًا.

- تتطلب الأنسجة الصوف التعامل معها بلطف أثناء الغسيل بوساطة الغسالة، فيجب استخدام الماء البارد.

- استخدمي مساحيق الغسيل العادية إذ يجب التنظيف أن يكون بعيدًا عن مساحيق الغسيل القاسية.

- يجب البُعد عن إضافة مبيض الغسيل ولا ينبغي استخدام الكلور.

الطريقة الثانية:

- عند غسل المنسوجات الصوف يمكن القيام بلف منشفة حول كل قطعة من الملابس.

- ستمتص المنشفة الماء من قطعة الملابس الصوف، لتجف الأخيرة بشكل أسرع.

- النشر بشكل مسطح على أي سطح نظيف.

الطريقة الثالثة:

- ترطيب قطعة القماش بالماء البارد.

- كرري العملية حتى تجف قطعة الملابس.

الطريقة الرابعة:

- في حالة التنظيف الموضعي تابعي التجفيف بالهواء عن طريق تعليق قطعة الصوف أو وضعها بشكل مسطح حتى تجف.

-يجب أن تجف قطعة الصوف بشكل طولي.

الطريقة الخامسة:

- غسل الملابس بالخل.

- حضري طبقًا بلاستيكيًا كبيرًا بما يكفي من الماء لغمر قطعة الملابس تمامًا.

- يجب أن يكون الطبق كبيرًا بما يكفي حتى يتحرك القماش في الماء.

- ضيفي ملعقة صغيرة من منظف لطيف لا يحتوي على أي نوع من التبييض.

- اتركي السترة جيدًا حتى تتشرب بالماء ثم انشريها في الشمس.

رائحة الملابس الصوفية

- يجب نشرها في ضوء الشمس المعتدل.

- تجنب غسيل الملابس بشكل متكرر.

- ارتداء قميص تحت قطعة الملابس المصنوعة من الصوف.